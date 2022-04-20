Укр

Теперь рф заблокирует и "Википедию"? Десяткам стран рассказали, что такое "рашизм"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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О последствиях российского фашизма хотят донести всем Новость обновлена 20 апреля 2022, 12:33
О последствиях российского фашизма хотят донести всем

Российский вариант статьи в интернет-энциклопедии отсутствует

Известная среди многих пользователей сети "Википедия" пополнилась еще одной важной в контексте российско-украинской войны статьей — о том, что такое "рашизм". Авторы утверждают, что именно такой политической идеологией и пользуется нынешняя россия, начав зарождать его идеи в конце ХХ века. Что самое забавное — в российский версии сайта страница с этой статьей уже несколько раз удалялась.

Подробности расскажет "Телеграф".

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Детально прочесть, что же такое российский фашизм (рашизм), в первую очередь, удастся самим украинцам.

Украинская страница в Википедии
Украинская страница в Википедии

Люди потрудились над наполнением статьи — здесь и история возникновения, и описание идеологии, и даже перечисление некоторых официальных последователей этого течения. К последним относится известный "ватник", российский актер Иван Охлобыстин, многим известный по сериалу "Интерны", ранее называвший россиян орками.

Также статья переведена на 25 различных языков, среди которых и английский, и белорусский, и болгарский, и польский, и даже испанский, а также идиш.

Нет этого материала только на русском, потому что страница удалялась несколько раз подряд модераторами российской "Википедии". В интернете лишь остались отдельные скрины от тех, кто успел ее прочесть.

В защиту сайта следует отметить, что его, в принципе, разрешено править любому пользователю, что после этого должно быть дополнительно проверено. Сейчас на создание российской версии статьи про рашизм стоит запрет.

Так сейчас выглядит российская версия статьи
Так сейчас выглядит российская версия статьи

В сети уже смеются над тем, что это делают для того, дабы в Кремле не решили заблокировать еще и "Википедию", часто использующуюся многими интернет-юзерами. Также хватает и других шуток.

Отметим, что россияне продолжают пробивать очередные пропагандистские днища, в том числе и на непосредственно линии фронта. Недавно мы писали об оккупанте, который опозорился, приняв польский язык за украинский, написанный английскими буквами.

Также "Телеграф" рассказывал, как в сети приняли изменившуюся риторику "крымской прокурорки" Натальи Поклонской о войне в Украине (и рашистской символике в том числе).

Теги:
#Украина #Россия #Википедия #Война
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