Теперь рф заблокирует и "Википедию"? Десяткам стран рассказали, что такое "рашизм"

Российский вариант статьи в интернет-энциклопедии отсутствует

Известная среди многих пользователей сети "Википедия" пополнилась еще одной важной в контексте российско-украинской войны статьей — о том, что такое "рашизм". Авторы утверждают, что именно такой политической идеологией и пользуется нынешняя россия, начав зарождать его идеи в конце ХХ века. Что самое забавное — в российский версии сайта страница с этой статьей уже несколько раз удалялась.

Подробности расскажет "Телеграф".

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Детально прочесть, что же такое российский фашизм (рашизм), в первую очередь, удастся самим украинцам.

Украинская страница в Википедии

Люди потрудились над наполнением статьи — здесь и история возникновения, и описание идеологии, и даже перечисление некоторых официальных последователей этого течения. К последним относится известный "ватник", российский актер Иван Охлобыстин, многим известный по сериалу "Интерны", ранее называвший россиян орками.

Также статья переведена на 25 различных языков, среди которых и английский, и белорусский, и болгарский, и польский, и даже испанский, а также идиш.

Нет этого материала только на русском, потому что страница удалялась несколько раз подряд модераторами российской "Википедии". В интернете лишь остались отдельные скрины от тех, кто успел ее прочесть.

В защиту сайта следует отметить, что его, в принципе, разрешено править любому пользователю, что после этого должно быть дополнительно проверено. Сейчас на создание российской версии статьи про рашизм стоит запрет.

Так сейчас выглядит российская версия статьи

В сети уже смеются над тем, что это делают для того, дабы в Кремле не решили заблокировать еще и "Википедию", часто использующуюся многими интернет-юзерами. Также хватает и других шуток.

Отметим, что россияне продолжают пробивать очередные пропагандистские днища, в том числе и на непосредственно линии фронта. Недавно мы писали об оккупанте, который опозорился, приняв польский язык за украинский, написанный английскими буквами.

Также "Телеграф" рассказывал, как в сети приняли изменившуюся риторику "крымской прокурорки" Натальи Поклонской о войне в Украине (и рашистской символике в том числе).