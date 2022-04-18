"Сказочный идиот": военкор оккупантов опозорился с польским языком (видео)

Пропагандист Сладков открыл для себя польский язык, но не понял этого

Российский военный журналист Александр Сладков, который признался, зачем россия уничтожила Мариуполь, опозорился незнанием польского языка.

Свой небольшой интеллектуальный уровень пропагандист продемонстрировал во время осмотра попавшего к оккупантам в руки РПГ. На видео Сладков говорит, что инструкция по применению РПГ написала "американцами латинскими буквами на украинском языке".

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Аха.. Российские гоблины открыли для себя польский язык (но так этого и не поняли). П.С. Это польский РПГ, если кто не понял", — комментирует видео со Сладковым блогер Антон Ходза.

"Сказочный идиот, судя по всему, первый раз в жизни увидел польский язык", — обратили внимание в телеграм-канале donetchanyn. В комментариях к видео украинцы троллят промах россиянина.

Ранее на российском ТВ крупно опозорились с Чернобаевкой. Так, на шоу Владимира Соловьева так называемые "эксперты" заявили, что легендарное место находится в Киевской области, а не на Херсонщине. Добавим, что в легендарном месте ВСУ 16-й раз нанесли удар по вражеским позициям реактивной артиллерии.