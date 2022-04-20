"Каяться поздно": слова "крымской няши" Поклонской о войне удивили сеть (видео)

Политик пытается усидеть сразу на двух стульях

Наталья Поклонская, которую недавно вернули из Кабо-Верде для работы замглавы Россотрудничества, поразила новыми высказываниями. В частности, она заявила, что символика "Z", которую используют оккупанты в Украине, это символ горя и трагедии не только для Украины, но и для россии.

В эфире программы "Особое мнение" на YouTube-канале "Живой гвоздь" (бывшая команда "Эха Москвы") Поклонская высказалась, что трагедия в том, что гибнут россияне и что в контексте войны против Украины важнее не цели государства, а личность.

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Такая смена риторики не могла пройти мимо внимания интернет-пользователей. Россияне уже отметили, что Поклонская "выписана из патриотов", а украинцы напомнили, что "каяться поздно".

Комментарии в соцсетях к новости о смене мнения Поклонской оказались еще более жесткими. Ей припомнили, не только, что она в 2014 предала Украину, но и напомнили, что амнистии не будет и что в россии за дискредитацию их армии полагается тюремный срок в 15 лет.

Также предположили, что выход Поклонской со своей версией событий на широкую аудиторию — начало новой политики Кремля.

Напомним, первое откровение "крымскую няшу" настигло в начале апреля, когда она отметила, что в Украине сформировалось иное общество, чем в россии.

Ее бывший муж тем временем задержан в Украине в рамках расследования о посягании на территориальную целостность Украины.

Как ранее писал "Телеграф", в россии антивоенная риторика звучит не впервые — до этого ей отметился российский бизнесмен Олег Тиньков.