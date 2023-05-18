Розуміння чи зневага? Як українці ставляться до тих, хто виїхав із країни на початку війни (опитування)

Частина українців вважає, що не можна було кидати країну в таку скрутну годину

Українці як і раніше, можуть виїхати з країни, якщо в їхніх регіонах напружена ситуація. Проте деякі співгромадяни не підтримують таких рішень.

Центр Разумкова провів опитування, дізнавшись в українців, як вони ставляться до тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року, передає ZN.UA. Більшість розуміє мотиви своїх співгромадян, але є й ті, хто засуджує.

Так, більшість респондентів (28,4%) відповіли, що розуміють вибір виїхати, але тільки у випадку, якщо його зроблено заради дітей, людей похилого віку або хворих родичів. Прийняти абсолютно будь-які причини виїзду готові лише 23,6% опитаних українців. Однак у суспільстві є переживання щодо того, що після скасування воєнного стану більшість чоловіків призовного віку можуть залишити країну.

Зокрема, 20,8% опитаних засуджують чоловіків, які виїхали. При цьому абсолютно не важливо, які у них були причини чи обставини — вони мали залишатися вдома. Щодо решти категорій, то цей відсоток опитаних українців готовий прийняти різні причини виїзду з України під час війни.

Ще 14,8% опитаних українців готові зрозуміти лише тих співгромадян, які виїхали з регіонів в окупації чи регіонів, яким загрожувала окупація. Але є й ті, хто зовсім не розуміє всіх українців, які залишили країну "в таку скрутну годину" — таких 6,1%. Приблизно стільки ж (6,2%) не змогли визначитись із однозначною позицією.

За підсумками цього опитування стало ясно, що близько 30% населення України на сьогоднішній день не дуже позитивної думки про біженців. Їхня позиція звучить приблизно так: "Якщо вони не поділяють із країною горя, чому мають вирішувати її майбутнє? Нехай платять своїми правами всередині країни за безпеку за її межами. І неважливо, які у них на те причини". Чи вплине ця позиція на майбутні парламентські та президентські вибори, покаже час.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи українці вважають "рашизм" синонімом "фашизму". Думки щодо цього кардинально розділилися.