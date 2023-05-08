Рашизм це фашизм? Як українці ставляться до порівняння ідеологій – опитування

Кожен п’ятий українець упевнений у тому, що рашизм не має нічого спільного з фашизмом

Половина українців упевнена в тому, що рашизм, який Верховна Рада визнала офіційною ідеологією росії, та фашизм є схожими ідеологіями.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

При цьому майже кожен п’ятий українець вважає, що рашизм — це абсолютно інша ідеологія, яка не має нічого спільного з фашизмом.

Відповіді на запитання анкети про те, чи є "рашизм" окремою ідеологією, чи це відомий з часів Другої Світової війни фашизм, розподілилися таким чином:

Повністю інша ідеологія — 17,4%

Схожа на фашизм ідеологія – 49,7%

Це те саме, що й фашизм — 19,5%

Важко відповісти – 13,4%.

Нагадаємо, що ще на початку травня Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією росії. Український парламент закликав ООН, ЄС та уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження проведено компанією Active Group за допомогою онлайн панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 років та старше.

Раніше Телеграф писав про те, що в Україні на 9 травня з’явилося нове офіційне свято.