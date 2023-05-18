Перервати воєнний стан заради виборів - українці відповіли, чи згодні на це

Частина респондентів вважає, що в Україні варто провести скорочену виборчу кампанію

Українці висловили свою думку щодо проведення парламентських виборів під час дії воєнного стану у країні. Більшість опитаних соціологами громадян проголосували за продовження повноважень чинної Верховної Ради.

Про це повідомляє видання ZN.UA із посиланням на результати опитування Центру Разумкова.

Так, соціологи провели опитування серед населення України на тему того, як слід вчинити владі у ситуації воєнного стану, коли, згідно з Конституцією, жодні вибори неможливі. Згідно з отриманими результатами, 61,6% респондентів висловилося за продовження повноважень чинної Верховної Ради до закінчення воєнного стану, хоч би скільки воно тривало.

Ще 11,7% опитаних заявили, що згодні на те, щоб перервавши воєнний стан, провести скорочену виборчу кампанію та вибори у жовтні поточного року. А 26,7% не змогли дати чіткої відповіді на це питання.

До речі, згідно з результатами опитування, проведеного у березні, 51% опитаних українців не довіряють чинному складу Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи будуть вибори до Верховної Ради цієї осені чи ні.