У "Слузі народу" натякнули на низку проблем щодо виборів в Україні

Наступні вибори будуть непростими

В Україні попри триваючі воєнні дії вже обговорюють підготовку до майбутніх виборів. Окрім проблем з актуалізацією Держреєстру виборців, є низка інших, технічних завдань, зокрема пов’язаних з великою кількістю біженців за кордоном.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю "Українській правді" повідомила, що 8,2 млн українців знаходяться за кордоном за даними ООН. З них 5,1 млн зареєстровані як потребуючі соціального захисту, з них 1,5 млн тільки в Польщі.

Якщо вибори будуть організовані так, як це відбувалося раніше, то така велика кількість людей будуть голосувати дуже довго. Шуляк вважає, що це може розтягнутися на тижні.

Іншим питанням ж вже згаданий Держреєстр виборців, який треба оновити. Також, зруйнована інфраструктура де проводилися вибори. Є й питання територій, що деокуповують. Шуляк зазначає, що постають одразу кілька нюансів — одразу чи ні проводити вибори, якшо ні — то через який час.

Аби подолати ці проблеми, Україна співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема Радою Європи та ЦВК тих країн, які мали досвід післявоєнних виборів. Серед них Боснія і Герцеговина та Хорватія. Вибори відбудуться з новими законодавчими ініціативами — це факт, підкреслює Шуляк. Однак поки вони на рівні ідей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що імовірна дата наступних виборів — березень 2024 року. Водночас мають проводитися і президентські вибори. Однак головна вимога до проведення виборів — безпекова.