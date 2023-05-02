В "Слуге народа" намекнули на ряд проблем с выборами в Украине

Следующие выборы будут непростыми

В Украине, несмотря на продолжающиеся военные действия, уже обсуждают подготовку к предстоящим выборам. Кроме проблем с актуализацией Госреестра избирателей есть ряд других, технических задач, в частности связанных с большим количеством беженцев за рубежом.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью "Украинской правде" сообщила, что 8,2 млн украинцев находятся за границей по данным ООН. Из них 5,1 млн зарегистрированы как нуждающиеся в социальной защите, из них 1,5 млн только в Польше.

Если выборы будут организованы так, как это происходило раньше, такое большое количество людей будут голосовать очень долго. Шуляк считает, что это может растянуться на неделе.

Другим вопросом уже упомянут Госреестр избирателей, который нужно обновить. Также, разрушена инфраструктура, где проводились выборы. Есть и вопросы деоккупированных территорий. Шуляк отмечает, что возникают сразу несколько нюансов — сразу или нет проводить выборы, если нет — через какое время.

Чтобы преодолеть эти проблемы, Украина сотрудничает с международными партнерами, в частности, Советом Европы и ЦИК тех стран, которые имели опыт послевоенных выборов. В их числе Босния и Герцеговина и Хорватия. Выборы состоятся с новыми законодательными инициативами – это факт, подчеркивает Шуляк. Однако пока они на уровне идей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вероятная дата следующих выборов — март 2024 года. В то же время, должны проводиться и президентские выборы. Однако главное требование к проведению выборов — безопасное.