Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" высказался о социологии и пропаганде

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что, если нынешний президент Владимир Зеленский решит не идти на второй срок и не подготовит преемника, это может вызвать катастрофические последствия для Украины.

Безусловно, такое заявление – полная чепуха.

Украина была до Зеленского (как и до всех предыдущих президентов) и будет после.

Так что подобные утверждения Антиповича более похожи на пропаганду, чем на заявления социолога. Тем более, когда он опирается на некие рейтинги доверия.

На самом деле во время войны социология – более манипулятивная, нежели реально отображающая то, как люди относятся к тем или иным политикам. Тем более — к главе державы.

Напомню, что накануне широкомасштабного российского вторжения наблюдалось значительное падение рейтинга Зеленского. Но когда нас всех накрыла военная волна, стало не до внутриполитических свар, замеров доверия и так далее. Впрочем, похоже, лишь на какое-то время.

Безусловно, определенная степень доверия у Зеленского есть. Тем более, когда есть такой инструмент как "Единый телемарафон", где нам постоянно твердят, что чуть ли не всё хорошее, что происходит, чуть ли не все наши победы – дело рук Офиса президента.

Но главная роль в отражении российской агрессии принадлежит, конечно, всему украинскому народу, частью которого являются и наши мужественные Вооруженные Силы.

И в этом смысле потуги лепить из Зеленского некий символ сопротивления, демонстрировать, что он чуть ли не скрепляет всю страну, рисовать его чуть ли не титаном, держащим всё на своих плечах, вызывают, мягко говоря, удивление.

Даже положительное, в некой мере восхищенное отношение к Зеленскому за границей – это прежде всего отношение к украинскому народу. Он президент Украины, и понятно, что, когда награждают чем-то его, в его лице награждают именно Украину.

У Зеленского, действительно, хорошо получается проводить "эмоциональную политику" (эмо-политику). Когда он обращается к парламентам разных стран, к студентам, бизнесменам, чиновникам, политикам и так далее. Особенно хорошо это было в первые месяцы после начала открытой российской агрессии. Сейчас уже – не столь гладко. Риторика иногда бывает ошибочной, в стиле "нам всем должны". Это не совсем правильно. Но в целом с эмо-политикой у Зеленского выходит неплохо.

А вот с реальной политикой (Realpolitik) у него проблемы очень серьезные. И последний такой штрих – появившаяся информация, что назначили неких кураторов ("смотрящих"?) из числа топ-чиновников и депутатов для бригад "Гвардии наступления". Получается, что ни Минобороны, ни МВД, на базе которого формируется "Гвардия наступления", не способны обеспечить эти бригады. Очередное подтверждение неэффективности управления внутри страны.

Думаю, когда начнутся выборы, после нашей победы, всё выйдет наружу. Включая подготовку к серьезной войне (точнее – отсутствие такой подготовки). Так что я бы не был так уверен, что, если Зеленский даже пойдет на выборы, он их выиграет. Если захотят объединиться те же волонтеры, боевые генералы и выставить одного кандидата из своих рядов, с моей точки зрения, у Зеленского не будет шансов.

Так что заявления в стиле, что без президента Зеленского Украину ждет чуть ли не катастрофа, – откровенная пропаганда, манипуляция, то, что не отвечает ни нынешней действительности, ни (тем более!) реалиям, которые будут после нашей победы.