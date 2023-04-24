Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк о мнении социолога Антиповича

На УП появилось интервью с главой социологической группы "Рейтинг" Алексеем Антиповичем.

Вот его мнение, что будет, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок:

"Это страшный вопрос. Я, глядя на какие-то рейтинги доверия, я понимаю, что там пустота. Если он не идет, то там – никого. У меня есть все рейтинги доверия людей, которых как-то можно мерить. Это нужно, чтобы президент не пошел на выборы, – он уже должен готовить преемника. Потому что это государство просто в тартарары развалится, если он не пойдет на выборы. Это моя точка зрения"

Такое утверждение — максимальное неуважение к Украине. Потому что, если страна настолько зависит от одного человека, то это не страна, а харизматическая секта. А Украина, множество раз доказывавшая силу своего гражданского общества, очевидно, такой не является.

В Украине за 30 с лишним лет уже 6й президент. И несмотря на специфичность каждого из них страна живет и продолжает жить. А в данный момент успешно сражается за независимость и территориальную целостность.

Украина сильна своими горизонтальными связями. В этом наше главное отличие от прибацанных российских имперцев. Нам не нужны цари, нам нужны качественные государственные менеджеры, нанятые на 5-10 лет.

Не знаю, чем вызван такой верноподданнический экстаз Алексея Антиповича. Как социолог он должен бы знать, что второму сроку действующего президента на этот момент ничто не угрожает. Как и новому монобольшинству в будущем парламенте.

Хотя, может быть именно этим и вызван.