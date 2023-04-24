Бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк про думку соціолога Антиповича

На УП з’явилося інтерв’ю з головою соціологічної групи "Рейтинг" Олексієм Антиповичем.

Ось його думка, що буде, якщо Володимир Зеленський не піде на другий термін:

"Це страшне питання. Я, дивлячись на якісь рейтинги довіри, я розумію, що там порожнеча. Якщо він не йде, то там – нікого. Я маю всі рейтинги довіри людей, яких якось можна міряти. Це треба, щоб президент не пішов на вибори, – він вже повинен готувати наступника. Бо ця держава просто в тартарари розвалиться, якщо він не піде на вибори. Це моя точка зору"

Таке твердження — максимальна неповага до України. Бо якщо країна настільки залежить від однієї людини, то це не країна, а харизматична секта. А Україна, яка багато разів доводила силу свого громадянського суспільства, очевидно, такою не є.

В Україні за 30 з лишком років уже 6-й президент. І незважаючи на специфічність кожного з них, країна живе і продовжує жити. А зараз успішно бореться за незалежність і територіальну цілісність.

Україна сильна своїми горизонтальними зв’язками. У цьому наша головна відмінність від прибацаних російських імперців. Нам не потрібні царі, нам потрібні якісні державні менеджери, найняті на 5-10 років.

Не знаю, чим викликаний такий вірнопідданий екстаз Олексія Антиповича. Як соціолог, він мав би знати, що другому терміну чинного президента на цей момент ніщо не загрожує. Як і новій монобільшості у майбутньому парламенті.

Хоча, може, саме цим і викликаний.