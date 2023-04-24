Україна розвалиться, якщо Зеленський не піде на другий термін: гучна заява соціолога

Зеленський вже "однозначно увійшов до історії"

Більшість українців зараз беззаперечно довіряють нинішньому президенту України Володимиру Зеленському, а якщо той вирішить піти і не підготує для себе наступника, то це може спричинити катастрофічні соціальні наслідки.

Таку думку висловив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі програми "УП-2".

Він вважає, що якщо Володимир Зеленський думає не йти на другий президентський термін, то потрібно вже зараз готувати наступника, бо раптовість у цьому питанні матиме сумні наслідки для держави.

"Це страшне питання. Я, дивлячись на якісь рейтинги довіри, я розумію, що там порожнеча. Якщо він не йде, то там – нікого. Я маю всі рейтинги довіри людей, яких якось можна міряти. Це треба – для того, щоб президент не пішов на вибори, – він вже повинен готувати наступника. Бо ця держава просто в тартарари розвалиться, якщо він не піде на вибори. Це моя точка зору", — каже Антипович.

Соціолог пояснив, що Зеленський вже "однозначно увійшов до історії", під час війни він був "номер 1, світовий лідер", і він має найвищу довіру до українців. Але сильний лідер, якому довіряють, буде потрібний Україні і після війни – тому що тоді розпочнеться дуже важкий післявоєнний період і при цьому залишаться питання економіки, корупції, необхідності реформ, подальшої співпраці з міжнародними партнерами.

На його думку, післявоєнний період в Україні буде надзвичайно складним не лише в економічному, а й у психологічному плані – люди деякий час просто не знатимуть, що робити – їм доведеться пройти певний період адаптації до іншого життя. І в цей час людям дуже непросто почути, що Зеленський більше не хоче бути в політиці, бо вони не дізнаються, кого обрати.

Водночас у питанні виборів до парламенту, вважає експерт, ситуація буде іншою – половину партій українці "точно обиратимуть серед нових партій, яких ми ще не знаємо, які мають бути створені".

Нагадаємо, раніше ми писали, що українців попросили згадати, чиї пости читають у соцмережах та вважають їхню інформацію надійною. Результати опитування.