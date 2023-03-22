Звичайна середа президента: Зеленський випив чай із військовими на заправці під Бахмутом (відео)

Воїни та співробітники заправки влаштували з президентом справжню фотосесію

Поки в мережі сміються з спілкування путіна з жителями Маріуполя, українці захоплюються візитом Володимира Зеленського на звичайну заправку на Донеччині. Український президент випив чай та поспілкувався з українськими захисниками у невимушеній обстановці, коли вкотре відвідав позиції на Бахмутському напрямку.

Відео візиту поділилися у Telegram-каналі NEXTA Live. На кадрах видно, як Володимир Зеленський у супроводі охорони зайшов на звичайну заправку та вів невимушену розмову з воїнами.

Після того, як президент зробив собі чай у звичайній кавомашині, яка стоїть на кожній заправці, він оглянув асортимент заправки та завів розмову з військовими. Показово, що на заправці пропонували Зеленському безкоштовний чай, але він коротко відповів "нам за гроші".

Військовослужбовці та персонал АЗК помітно підбадьорилися, побачивши президента. Глава України подякував воїнам за те, що вони роблять щодня на передовій, а ті, у свою чергу, подякували йому за підтримку. Після цього розпочалася фотосесія з усіма охочими, якої не було у російського президента під час візиту до Маріуполя. Різниця між візитами путіна та Зеленського в тому, що російський президент спілкувався з певною групою беззбройних мешканців на тлі новобудов у Маріуполі і лише одному дозволив потиснути руку. Тоді як Володимир Зеленський не боявся обійматися із озброєними воїнами, нехай і в оточенні охорони.

У мережі таку зустріч заохочили:

Красень! Сходив до народу! А х*йло сходив у валізку.

Це не двійники із бункера. Прийшов на повну заправку військових у воюючій країні, де купа зброї у військових зробив собі каву з кавоварки. А х*йло в чумаданчик сі*е щоб аналізи не взяли. Робіть висновки.

Слідкуйте за реакцією людей, усі дякують без акторів.

Просто справжня людина, справжній лідер своєї нації, респект.

А путін може так? Щоб ось так. Без натовпу, нагнаного фсо. Ні. Не може. Бо дідусь виявився бабусею.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що не так з візитом володимира путіна до окупованого Маріуполя. Російський президент намагається пародувати Зеленського, але виходить у нього погано.