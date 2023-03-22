Обычная среда президента: Зеленский выпил чай с военными на заправке под Бахмутом (видео)

Воины и сотрудники заправки устроили с президентом настоящую фотосессию

Пока в сети смеются над общением путина с жителями Мариуполя, украинцы восхищаются визитом Владимира Зеленского на обычную заправку в Донецкой области. Украинский президент выпил чай и пообщался с украинскими защитниками в непринужденной обстановке, когда в очередной раз посетил позиции на Бахмутском направлении.

Видео визита поделились в Telegram-канале NEXTA Live. На кадрах видно, как Владимир Зеленский в сопровождении охраны зашел на обычную заправку и вел непринужденную беседу с воинами.

После того, как президент сделал себе чай в обычной кофемашине, которая стоит на каждой заправке, он осмотрел ассортимент заправки и завел беседу с военными. Примечательно, что на заправке предлагали Зеленскому бесплатный чай, но он кратко ответил "нам за деньги".

Военнослужащие и персонал АЗК заметно приободрились, увидев президента. Глава Украины поблагодарил воинов за то, что они делают каждый день на передовой, а те, в свою очередь, поблагодарили его за поддержку. После этого началась фотосессия со всеми желающими, которой не было у российского президента во время визита в Мариуполь. Разница между визитами путина и Зеленского в том, что российский президент общался с определенной группой безоружных жильцов на фоне новостроек в Мариуполе и лишь одному разрешил пожать руку. В то время как Владимир Зеленский не боялся обниматься с вооруженными воинами, пускай и в окружении охраны.

В сети такую встречу поощрили:

Красавчик! Сходил к народу! А х*йло сходил в чемоданчик.

Это не двойники из бункера. Пришел на полную заправку военных в воюющей стране, где куча оружия у военных, сделал себе кофе из кофемашины. А х*йло в чумаданчик се*ет чтобы анализы не взяли. Делайте выводы.

Смотрите за реакцией людей, все благодарят без актеров.

Просто настоящий человек, настоящий лидер своей нации, респект.

А путин так может? Чтобы вот так. Без нагоняемой толпы фсо. Нет. Не может. Потому что дедушка оказался бабушкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что не так с визитом владимира путина в оккупированный Мариуполь. Российский президент пытается пародировать Зеленского, но получается у него плохо.