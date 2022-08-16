Чи піде Зеленський на другий термін: політолог вказав на цікавий нюанс

Глава держави вже затьмарив собою багатьох західних лідерів, каже політолог

Президент України Володимир Зеленський хоче і збирається піти на другий президентський термін, оскільки вже став "зіркою світового масштабу".

Як в інтерв’ю "Телеграфу" розповів український політолог Микола Давидюк, Зеленський у своєму президентстві найбільше нагадує другого президента Леоніда Кучму.

При цьому Давидюк зазначив, що не знає, чи пробачать йому це світові еліти, яких він "принизив своїм прикладом".

"Шольц (Олаф Шольц, канцлер ФРН — ред.), Макрон (Еммануель Макрон, президент Франції — ред.) проти Зеленського ніхто. При їхніх супер ресурсах. А він їм показав лідерство, але вони можуть відповісти негативно", — сказав він.

При цьому Давидюк зазначає, що рольова модель Зеленського нагадувала Кучму.

"Я думаю, що в цю війну Зеленський — це Кучма під час конфлікту Тузли. Такий "безбашенний українець", який не боїться росіян... У такому стилі Кучма Тузлу захищав і Зеленський також увірвався у цю війну проти путіна", — сказав він.

Також Давидюк вважає, що чинний президент намагатиметься слідувати шляху Кучми, який мав два президентські терміни.

Крім того, він зазначив, що Зеленський хоче отримати Нобелівську премію разом з усіма українцями, а також після завершення політичної кар’єри отримати "Оскар". На це вказує, зокрема, те, що до нього часто приїжджають дуже відомі світові актори.

Як повідомлялося раніше, політичний психолог, експерт із невербальної комунікації Валентин Кім розповів, що після повномасштабного російського вторгнення Зеленський трансформувався на дуже серйозному глибинному рівні. Ці зміни точно вплинуть на його риторику і зовсім не сподобаються росії.