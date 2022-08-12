Зеленський більше не голуб, а злий яструб – політичний психолог Валентин Кім

Український лідер трансформувався на глибинному рівні, і ці зміни точно не сподобаються росії

Риторика президента Володимира Зеленського після відкритого російського вторгнення в Україну кардинально змінилася. Особливо останнім часом. Він наголошує, що росія за допомогою "Газпрому" свідомо тероризує Євросоюз. І закликає посилити санкції проти країни-агресора.

Після обстрілів Запорізької АЕС в Енергодарі з боку окупаційних військ вимагає ввести санкції проти російської атомної промисловості. Говорить про необхідність закрити міжнародні кордони для вільного пересування всіх громадян росії.

Акцентує, що Україна нізащо не підкориться російським загарбникам.

Наголошує, що чим більше втрат у окупантів, тим швидше ми зможемо звільнити нашу землю. Висловлює впевненість, що рф потрібно перемагати виключно на полі бою — і на військовому, і на економічному.

Політичний психолог, експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім прокоментував для "Телеграфу" перетворення Зеленського з політика-голуба на політика-яструба.

"Багато заяв, особливо останнього часу, натякають нам на якусь психологічну трансформацію Володимира Зеленського. Він прийшов до влади з зовсім іншою, миролюбною повісткою. Розглядався виключно як голуб, а не як яструб. І частково електорат голосував за Зеленського, дотримуючись політичної тенденції – умиротворити агресора, втихомирити ситуацію, досягти стану невтручання. Коли нам ніхто не заважає — і ми самі нікуди не ліземо", — зазначає Валентин Кім.

Ось так, продовжує він, Зеленський значною мірою будував свою передвиборчу кампанію. І в контексті цієї ж повістки поводився вже як політичний лідер, починаючи з інавгурації.

"Однак останні заяви українського президента демонструють кардинальну зміну. Від стратегії голубів – до стратегії яструбів. Що цілком виправдано з огляду на те, що наробила та продовжує робити росія після відкритого вторгнення в Україну", – наголошує експерт.

З його слів, трансформація Зеленського відбулася на дуже серйозному, глибинному рівні. Про що свідчить той факт, що він тепер займає саме яструбину позицію.

Читайте також: Категорія Україна Структура безпеки не спрацювала: Зеленський пояснив, чому у світі зростає напруга Проблеми зі світовою безпекою почалися після задовго до повномасштабного російського вторгнення в Україну

"Зеленський – людина, орієнтована на саморефлексію, самовідчуття. Це характерно для творчих людей, для людей, які стали брендом. Вони черпають сили, натхнення всередині себе. І внутрішніми посилами частково пояснюються їхні зовнішні вчинки та прояви, – пояснює Валентин Кім. – Я чітко бачу, що Зеленський, якщо можна так сказати, розчарувався в путіні, в росії. Миролюбна позиція шостого президента України, через яку він припустився багатьох політичних помилок з дуже тяжкими наслідками, відкинута вбік, а сам Зеленський в ній кардинально розчарувався. І психологічна вина в цьому плані покладається їм виключно на путіна. Скажімо так, Зеленський розсердився".

Експерт упевнений, що яструбина позиція президента України – наслідок глибокої трансформації, яка впливатиме на його риторику, на порядок денний, який він впроваджуватиме, на ті дії, які він намагатиметься здійснити.

"І, схоже, це будуть дії, які точно не сподобаються країні-агресору", – прогнозує Валентин Кім.