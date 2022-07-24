"Не підкоримось!" Зеленський звернувся до українців через п’ять місяців війни

Президент вкотре висловив упевненість у тому, що перемога у війні буде за Україною.

Неділя, 24 липня, стала 151 днем повномасштабної війни України з російськими окупантами. Як відомо, путінські вояки рано-вранці 24 лютого вторглися на територію нашої країни, почавши жахати мирне населення відразу в багатьох областях. Через п’ять місяців кровопролитних боїв за свободу президент Володимир Зеленський закликав народ і далі боротися за перемогу.

Звернення вийшло на офіційному Telegram-каналі глави держави і було підкріплене знімками, що розмовляють, зробленими в різних регіонах держави. На фото — і діти, і люди похилого віку, і, звичайно ж, наші відважні військовослужбовці, які щодня ризикують своїм життям заради спокою мільйонів.

"П’ять місяців. Після восьми років. Війна не зламала Україну і не зламає. Не зупинила життя у нашій державі і не зупинить. І точно не зробить нас заручниками того жахіття, яке окупанти принесли в нашу країну", — зазначив Зеленський.

Наші хлопці на фронті

У процесі наведення озброєння на техніку окупантів

Також він наголосив, що Україна нізащо не підкориться російським загарбникам і вистоїть у найскладніших ситуаціях. Головна причина у тому, що ми не нападаємо, а захищаємо споконвічно своє. Також президент висловив чергову надію на безкомпромісну перемогу нашої армії над окупантами.

Ми воюємо не для захоплення територій, а захищаємо рідну землю

У бліндажах під час затишшя

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Своє звернення він супроводжував знімками українських та зарубіжних фотографів – Дмитра Смоленка, Лізи Букреєвої, Костянтина Ліберова та Влади Ліберової, Романа Пилипея, Олени Тіти, Пабла Тоско, а також пресслужби МВС України.

Україну підтримують навіть найменші

У деяких людей похилого віку війна відібрала все, навіть дім

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Фотографії стали справжніми уламками війни з різних українських регіонів, де зображені люди різного віку та зайнятості. Їх поєднує не лише українське громадянство, а й факт того, що їхнє життя обпалила розв’язана кривавим диктатором путіним війна.

Ще кадр із передової

У процесі нанесення "бойового розфарбування" побратиму

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що багато експертів прогнозують найближчим часом важливий перелом у ході російсько-української війни. Не дивно, що російські пропагандисти вже почали істерити.

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