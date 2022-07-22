У ході бойових дій в Україні прогнозують перелом — у МЗС рф істерика

Росіяни відчувають перелом у війні і все частіше закочують істерики, західні спецслужби впевнені у перемозі ЗСУ

Активне застосування американських реактивних систем HIMARS призупинило спроби російського наступу на Півдні та Сході України. Водночас, за останні дні на Заході пролунала низка дуже серйозних заяв про перелом у війні, в яких високо оцінюється ймовірність перемоги України на полі бою. "Телеграф" зібрав найважливішу із заяв та прогнозів.

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), російський наступ на Донеччині за всіма ознаками видихається і помітно не відрізняється від того, що було під час офіційно оголошеної оперативної паузи між 7 та 16 липня.

"За час наступу на північний захід від Слов’янська і в районі Сіверска і Бахмута їм не вдалося досягти рішучого успіху. З 16 липня російські війська продовжували локальні атаки на схід від Сіверска, а також на схід і на південь від Бахмута; станом на 21 липня вони не досягли яких-небудь великих територіальних успіхів у цих районах: Російське угруповання на північний захід від Слов'янська фактично завдало менше наземних ударів уздовж кордону Харківсько-Донецької області, ніж під час офіційної оперативної паузи. Відсутність успішних наземних атак за межами районів Слов'янська, Сіверська та Бахмута узгоджується з оцінкою ISW про те, що російський наступ, ймовірно, завершиться без захоплення Слов'янська чи Бахмута", — прогнозують вчені.

Глава британської розвідки MI-6 Річард Мур заявив британському телеканалу Sky News, що в найближчі кілька тижнів Росія може взяти чергову паузу на фронті. Цим необхідно скористатися Україні та завдати нищівних ударів по позиціях окупантів.

"Я думаю, що вони ось-ось видихнуться. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів", — сказав Річард Мур.

Ще більш категорично висловилися у канадській розвідці.

"Через значні втрати особового складу та обладнання Росія, швидше за все, більше не має військової здатності досягти своїх цілей в Україні", — йдеться у Твіттері Розвідувального управління Збройних сил Канади.

Тому рф змушена поступово зменшувати свої стратегічні цілі, а також надати обґрунтування часткового територіального контролю, яку вони здобули, підкреслили канадці.

У відповідь на це глава російського міністерства закордонних справ сергій лавров днями заявив, що завдання так званої спецоперації в Україні змінилися : тепер це не лише Донецька та Луганська області, а й інші території цієї країни.

Причина цього – постачання західними країнами України далекобійного озброєння. Також західні ЗМІ попереджають про небезпеку для Одеської та Миколаївської областей, які окупанти намагатимуться захопити, щоб відрізати Україну від Чорного моря.

Втім, низка експертів та співрозмовників видання на Заході вважають подібні заяви росіян спробою зберегти гарну міну за поганої гри.