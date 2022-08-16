Пойдет ли Зеленский на второй срок: политолог указал на интересный нюанс

Глава государства уже затмил собой многих западных лидеров, говорит политолог

Президент Украины Владимир Зеленский хочет и собирается пойти на второй президентский срок, так как уже стал "звездой мирового масштаба".

Как в интервью "Телеграфу" рассказал украинский политолог Николай Давидюк, Зеленский в своем президентстве больше всего напоминает второго президента Леонида Кучму.

При этом Давидюк отметил, что не знает, простят ли ему это мировые элиты, которых он "унизил своим примером".

"Шольц (Олаф Шольц, канцлер ФРГ, — ред), Макрон (Эммануэль Макрон, президент Франции, — ред.) против Зеленского никто. При их супер ресурсах. А он им показал лидерство, но они могут ответить негативно", — сказал он.

При этом Давыдюк отмечает, что ролевая модель Зеленского напоминала Кучму.

"Я думаю, что в эту войну Зеленский — это Кучма во время конфликта Тузлы. Такой "обезбашенный украинец", который не боится русских… В таком стиле Кучма Тузлу защищал и Зеленский также ворвался в эту войну против путина", — сказал он.

Также Давыдюк считает, что действующий президент будет пытаться следовать пути Кучмы, у которого было два президентских срока.

Кроме того, он отметил, что Зеленский хочет получить Нобелевскую премию вместе со всеми украинцами, а также по завершению политической карьеры получить "Оскар". На это указывает в частности то, что к нему часто приезжают весьма известные мировые актеры.

Как сообщалось ранее, политический психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким рассказал, что после полномасштабного российского вторжения Зеленский трансформировался на очень серьезном глубинном уровне. Эти изменения точно повлияют на его риторику и совсем не понравятся россии.