Після Перемоги точно буде те, що знизить рейтинг Зеленського - соціолог розповів, що саме

Зеленський, як президент уже в історії

З початком повномасштабного вторгнення Росії рейтинг та відсоток довіри до президента Володимира Зеленського значно зросли. Проте, вже після війни навряд чи ця картина залишиться незмінною.

Таку думку висловив "Телеграфу" директор соціологічного агентства "Рейтинг " Олексій Антипович.

Згідно з його інформацією, інститут президента й особа президента Зеленського зараз тотожні, й довіра до них понад 90%.

"Чи буде так після перемоги? Напевно, ні. Але навіть на сьогодні ми бачимо, що 60% кажуть, що Зеленського потрібно переобрати на наступний термін. Про те, що його негайно треба відсторонити, говорить десь 1%. Є ще 20%, які кажуть, що йому треба дати можливість допрацювати та замінити на іншого. При таких показниках балотування на посаду президента — це однозначний виграш, причому в першому турі", — вважає Антипович.

При цьому експерт зазначає, що все вищезгадане актуальне саме на даний момент, а будь-яка соціологія цікава саме в динаміці. І вона залежатиме лише від успіхів на фронті та нашої перемоги.

"Після перемоги, наприклад, буде підписання угоди з рф. Зеленський прямо говорить, що він з путіним нічого підписувати не буде. Тому це може бути з іншим президентом. Але факт підписання чогось з ворогом — це вже негативне сприйняття суспільством, яке вважає цих людей виродками. Для рейтингу президента це, звичайно, означає його зниження. І це вже не кажучи про умови перемоги та кількість смертей", — каже експерт.

У той же час, вважає Антипович, Зеленський, як президент уже в історії. Подобається це чи ні комусь із його опонентів.

"Президент у державі, що воює, однозначно буде підтриманий народом, який також воює. Але є приклад Черчилля, який виграв війну і програв потім вибори. Падіння рейтингу невідворотне, бо не може бути довго 90% підтримки в жодної особи в жодній державі", — сказав Антипович.

Більше про те, коли впаде рейтинг президента Володимира Зеленського, чи сприймуть українці перемогу без розпаду росії, як війна вплинула на особисті відносини і яких політиків виборці захочуть бачити на наступних виборах ви можете прочитати в інтерв’ю Олексія Антиповича "Телеграфу" під назвою "Завдяки Арестовичу з України не виїхало до мільйона людей. Він має шанс потрапити в нову владу".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто увійшов до рейтингу найбільших українців усіх часів. Зеленський випередив навіть Бандеру.

Також ми повідомляли, що політичні амбіції Арестовича викликали злобу українців.