После Победы точно будет то, что снизит рейтинг Зеленского – социолог рассказал, что именно

Зеленский, как президент уже в истории

С началом полномасштабного вторжения россии рейтинг и процент доверия к президенту Владимиру Зеленскому значительно выросли. Однако, уже после войны вряд ли эта картина останется прежней.

Такое мнение высказал "Телеграфу" директор социологического агентства "Рейтинг" Алексей Антипович.

Согласно его информации институт президента и личность президента Зеленского сейчас тождественны, и доверие к ним более 90%.

"Будет ли так после победы? Наверное, нет. Но даже сегодня мы видим, что 60% говорят, что Зеленского нужно переизбрать на следующий срок. О том, что его немедленно следует отстранить, говорит где-то 1%. Есть еще 20%, которые говорят, что ему нужно дать возможность доработать и заменить другим. При таких показателях баллотирование на пост президента это однозначный выигрыш, причем в первом туре", — считает Антипович.

При этом эксперт отмечает, что все вышеуказанное актуально именно на данный момент, а любая социология интересна именно в динамике. И она будет зависеть только от успехов на фронте и нашей победы.

"После победы, например, будет подписание соглашения с рф. Зеленский прямо говорит, что он с путиным ничего подписывать не будет. Потому это может быть с другим президентом. Но факт подписания чего-то с врагом — это уже негативное восприятие обществом, которое считает этих людей выродками. Для рейтинга президента это, конечно, означает его понижение. И это уж не говоря об условиях победы и количестве смертей", — говорит эксперт.

В тоже время, считает Антипович, Зеленский, как президент уже в истории. Нравится это или нет кому-то из его оппонентов.

"Президент в воюющем государстве однозначно будет поддержан народом, который также воюет. Но есть пример Черчилля, выигравшего войну и проигравшего затем выборы. Падение рейтинга неотвратимо, потому что не может быть долго 90% поддержки ни у одного человека ни в одном государстве", — сказал Антипович.

Больше о том, когда упадет рейтинг президента Владимира Зеленского, воспримут ли украинцы победу без распада россии, как война повлияла на личные отношения и каких политиков избиратели захотят видеть на следующих выборах вы можете прочитать в интервью Алексея Антиповича "Телеграфу" под названием "Благодаря Арестовичу из Украины не выехало до миллиона человек. У него есть шанс попасть в новую власть".

Напомним, ранее мы писали о том, кто вошел в рейтинг величайших украинцев всех времен. Зеленский обогнал даже Бандеру.

Также мы сообщали, что политические амбиции Арестовича вызвали злобу украинцев.