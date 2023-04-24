"Может стать вторым путиным": украинцы отреагировали на заявление о развале Украины без Зеленского

Мнения украинцев о Владимире Зеленском и его вероятной второй каденции в качестве президента кардинально разные

Рейтинг доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому растет, но если тот захочет уйти с поста, то страна может развалиться, уверяет социолог группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Однако некоторые граждане не согласны с этим утверждением.

Под постом "Телеграфа" в Фейсбук украинцы не стеснялись делиться своим мнением на этот счет. Одни сетуют на неисполненные предвыборные обещания Зеленского, другие же ставят в пример его поведение во время войны и жесткую политику касательно оккупантов и территориальной целостности страны.

Социолог объяснил, что Зеленский однозначно уже вошел в историю как "мировой лидер №1" и на сегодняшний день к нему наивысший уровень доверия среди граждан Украины. Однако он подчеркнул, что сильный лидер понадобится нашей стране и после войны, ведь этот период будет не менее тяжелым в плане восстановления экономики, инфраструктуры, коррупции, реформ и так далее.

Часть украинцев считает, что герои исключительно военные, которые кровью и своими жизнями защищают нашу страну от россиян, а власти тут не при чем. К тому же, сам Владимир Зеленский в качестве главы государства им мягко говоря не импонирует.

До войны ничего не делал вообще, теперь взялся за ум, но коррупция процветает. Герои это наши ВСУ на них одна надежда!

Армия и народ заставили Зеленского стать патриотом Украины!

Наши Генералы и наши защитники!

В историю вошел украинский народ, Залужный и ВСУ… и герои патриоты которые с небес помогают!!!

Не вошел, а вляпался в историю.

Другая часть граждан безоговорочно поддерживают президента. Они уверяют, что проблемы в стране были и до Владимира Зеленского, но он сумел достойно дать отпор врагу.

Я за нашого Призедента Зеленского.

Коррупция была, есть и будет. Герои ВСУ попадали раньше в окружение и почему-то не удержали ни Крым, ни Донбасс. А теперь, когда главком и верховные другие, гонят и уничтожают врага без поражений. Что-то с тех пор изменилось? Кроме руководства – ничего. И еще о том, что ничего не делалось. А мировой ужас – ковод. Это было в помощь? Можно подумать, что до этой власти не было войны и минского капкана, а был один рай и богатая, счастливая страна.

Только так! Уважаю и поддерживаю президента Украины!

Украинский народ и мужественные ребята – наши Герои и освободители. Благодаря им нам помогают неравнодушные люди мира. А время все расставит и ответит на все вопросы, кто есть кто?

Конечно, отстраивать и укреплять нужно при его каденции.

Также некоторые граждане уверены, что если Владимир Зеленский не уйдет с поста президента, то рискует превратиться в путина. После войны Украиной должен руководить другой лидер, как вариант украинцы рассматриваю Валерия Залужного.

Ни в коем случае. Альтернатива появится обязательно, если он не захочет стать вторым путиным. Тогда будет позор и второй ростов.

Альтернатива есть всегда. Главное иметь желание ее видеть.

Безусловно, сейчас у Зеленского нет альтернативы, однако после победы руководить страной должен другой человек, скажем Залужный, потому что требования будут другие.

Есть альтернатива, украинский народ который наконец-то осознал кто есть кто. И в дальнейшем 9 раз будет отмерять, чтобы выбрать достойного, патриотического, верующего президента.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в начале 2023 года украинцы больше всего доверяли ВСУ и Владимиру Зеленскому. За год войны показатели выросли в несколько раз.