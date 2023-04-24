"Може стати другим путіним": українці відреагували на заяву про розвал України без Зеленського
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Думки українців про Володимира Зеленського та його ймовірну другу каденцію як президент кардинально різні
Рейтинг довіри українців до президента Володимира Зеленського зростає, але якщо той захоче піти з посади, то країна може розвалитися, запевняє соціолог групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Однак деякі громадяни не погоджуються з цим твердженням.
Під постом "Телеграфа" у Фейсбук українці не соромилися ділитися своєю думкою щодо цього. Одні нарікають на невиконані передвиборні обіцянки Зеленського, інші ж ставлять у приклад його поведінку під час війни та жорстку політику щодо окупантів та територіальної цілісності країни.
Соціолог пояснив, що Зеленський однозначно вже увійшов до історії як "світовий лідер №1" і на сьогоднішній день до нього є найвищий рівень довіри серед громадян України. Однак він наголосив, що сильний лідер знадобиться нашій країні і після війни, адже цей період буде не менш важким щодо відновлення економіки, інфраструктури, корупції, реформ і так далі.
Частина українців вважає, що герої виключно військові, які кров’ю та своїм життям захищають нашу країну від росіян, а влада тут ні до чого. До того ж, сам Володимир Зеленський як глава держави їм, м’яко кажучи, не імпонує.
- До війни нічого не робив взагалі, тепер взявся за розум, але корупція процвітає. Герої – це наші ЗСУ на них одна надія!
- Армія та народ змусили Зеленського стати патріотом України!
- Наші Генерали та наші захисники!
- В історію увійшов український народ, Залужний та ЗСУ... і герої патріоти, які з небес допомагають!!!
- Не увійшов, а вляпався в історію.
Інша частина громадян беззастережно підтримує президента. Вони запевняють, що проблеми в країні були і до Володимира Зеленського, але він гідно дав відсіч ворогові.
- Я за нашого Призедента Зеленського.
- Корупція була, є та буде. Герої ЗСУ потрапляли раніше в оточення і чомусь не втримали ні Крим, ні Донбас. А тепер, коли головком і верховні інші, женуть та знищують ворога без поразок. Щось відтоді змінилося? Окрім керівництва – нічого. І ще про те, що нічого не робилося. А світовий жах – ковід. Це було на допомогу? Можна подумати, що до цієї влади не було війни та мінського капкана, а був один рай та багата, щаслива країна.
- Тільки так! Поважаю та підтримую президента України!
- Український народ та мужні хлопці – наші Герої та визволителі. Завдяки їм нам допомагають небайдужі люди світу. А час все розставить та відповість на всі запитання, хто є хто?
- Звичайно, відбудовувати та зміцнювати потрібно за його каденції.
Також деякі громадяни впевнені, що якщо Володимир Зеленський не піде з посади президента, то ризикує перетворитися на путіна. Після війни Україною має керувати інший лідер, як варіант українці розглядаю Валерія Залужного.
- Ні в якому разі. Альтернатива з’явиться обов’язково, якщо не захоче стати другим путіним. Тоді буде ганьба і другий ростов.
- Альтернатива є завжди. Головне мати бажання її бачити.
- Безумовно, зараз Зеленський не має альтернативи, проте після перемоги керувати країною має інша людина, скажімо Залужний, бо вимоги будуть інші.
- Є альтернатива, український народ який нарешті усвідомив, хто є хто. І надалі 9 разів відмірятиме, щоб обрати гідного, патріотичного, віруючого президента.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на початку 2023 року українці найбільше довіряли ЗСУ та Володимиру Зеленському. За рік війни показники зросли у кілька разів.