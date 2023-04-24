"Може стати другим путіним": українці відреагували на заяву про розвал України без Зеленського

Думки українців про Володимира Зеленського та його ймовірну другу каденцію як президент кардинально різні

Рейтинг довіри українців до президента Володимира Зеленського зростає, але якщо той захоче піти з посади, то країна може розвалитися, запевняє соціолог групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Однак деякі громадяни не погоджуються з цим твердженням.

Під постом "Телеграфа" у Фейсбук українці не соромилися ділитися своєю думкою щодо цього. Одні нарікають на невиконані передвиборні обіцянки Зеленського, інші ж ставлять у приклад його поведінку під час війни та жорстку політику щодо окупантів та територіальної цілісності країни.

Соціолог пояснив, що Зеленський однозначно вже увійшов до історії як "світовий лідер №1" і на сьогоднішній день до нього є найвищий рівень довіри серед громадян України. Однак він наголосив, що сильний лідер знадобиться нашій країні і після війни, адже цей період буде не менш важким щодо відновлення економіки, інфраструктури, корупції, реформ і так далі.

Частина українців вважає, що герої виключно військові, які кров’ю та своїм життям захищають нашу країну від росіян, а влада тут ні до чого. До того ж, сам Володимир Зеленський як глава держави їм, м’яко кажучи, не імпонує.

До війни нічого не робив взагалі, тепер взявся за розум, але корупція процвітає. Герої – це наші ЗСУ на них одна надія!

Армія та народ змусили Зеленського стати патріотом України!

Наші Генерали та наші захисники!

В історію увійшов український народ, Залужний та ЗСУ... і герої патріоти, які з небес допомагають!!!

Не увійшов, а вляпався в історію.

Інша частина громадян беззастережно підтримує президента. Вони запевняють, що проблеми в країні були і до Володимира Зеленського, але він гідно дав відсіч ворогові.

Я за нашого Призедента Зеленського.

Корупція була, є та буде. Герої ЗСУ потрапляли раніше в оточення і чомусь не втримали ні Крим, ні Донбас. А тепер, коли головком і верховні інші, женуть та знищують ворога без поразок. Щось відтоді змінилося? Окрім керівництва – нічого. І ще про те, що нічого не робилося. А світовий жах – ковід. Це було на допомогу? Можна подумати, що до цієї влади не було війни та мінського капкана, а був один рай та багата, щаслива країна.

Тільки так! Поважаю та підтримую президента України!

Український народ та мужні хлопці – наші Герої та визволителі. Завдяки їм нам допомагають небайдужі люди світу. А час все розставить та відповість на всі запитання, хто є хто?

Звичайно, відбудовувати та зміцнювати потрібно за його каденції.

Також деякі громадяни впевнені, що якщо Володимир Зеленський не піде з посади президента, то ризикує перетворитися на путіна. Після війни Україною має керувати інший лідер, як варіант українці розглядаю Валерія Залужного.

Ні в якому разі. Альтернатива з’явиться обов’язково, якщо не захоче стати другим путіним. Тоді буде ганьба і другий ростов.

Альтернатива є завжди. Головне мати бажання її бачити.

Безумовно, зараз Зеленський не має альтернативи, проте після перемоги керувати країною має інша людина, скажімо Залужний, бо вимоги будуть інші.

Є альтернатива, український народ який нарешті усвідомив, хто є хто. І надалі 9 разів відмірятиме, щоб обрати гідного, патріотичного, віруючого президента.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на початку 2023 року українці найбільше довіряли ЗСУ та Володимиру Зеленському. За рік війни показники зросли у кілька разів.