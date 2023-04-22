Ніякої росії та росіян: що за закон про назви підписав Зеленський

Географічні назви в Україні тепер ніяк не повинні бути пов’язані з росією

21 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви". Тепер в Україні на офіційному рівні заборонено присвоювати географічним об’єктам та вулицям назви, пов’язані з росією.

Текст законопроекту опубліковано на сайті Верховної Ради.

У картці документа йдеться, що він набуде чинності через три місяці після опублікування. В органів самоврядування, а також військових адміністрацій є півроку, за які вони повинні позбутися символів "російського світу" на своїй території. Також вони повинні перейменувати всі вулиці та об’єкти, назви яких якимось чином пов’язані з Росією.

Там також наголошується, що знаходження територій України у вимушених окупаціях Росії "супроводжувалося системними заходами, спрямованими на асиміляцію українського народу, заборону та викорінення української мови та культури, руйнування її традицій, духовної культури та етнічної самобутності".

Автори законопроекту впевнені, що він має допомогти забезпечити зменшення впливу російського агресора на внутрішню політику України та світогляд українців, а також прискорити десовєтизацію.

Як пише народний депутат Володимир В’ятрович, цінні "пам’ятки", які підпадають під дію закону, будуть перенесені до музеїв.

"Будуть перейменовані і населені пункти, назви яких пропагують російську імперську політику, її діячів чи пропагандистів. В Україні більше не буде назв та зображень, присвячених суворовим та кутузовим, пушкіним та булгаковим, російським містам та завоюванням.

Цінні визначні пам'ятки будуть перенесені до музеїв. Також буде перейменовано населені пункти, назви яких не відповідають стандартам української мови", — написав він у Facebook.

Раніше Телеграф писав, що в Одесі демонтували пам’ятну дошку Суворову.