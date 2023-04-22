Никакой россии и россиян: что за закон о названиях подписал Зеленский

Географические названия в Украине теперь никак не должны быть связаны с рф

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях". Теперь в Украине на официальном уровне запрещено присваивать географическим объектам и улицам названия, связанные с россией.

Текс законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

В карточке документа говорится, что он ступит в силу через три месяца после опубликования. У органов самоуправления, а также у военных администраций есть полгода, за которые они должны избавиться от символов "русского мира" на своей территории. Также они должны переименовать все улицы и объекты, названия которых каким-то образом связаны с рф.

Там также отмечается, что нахождение территорий Украины в вынужденных оккупациях рф "сопровождалось системными мероприятиями, направленными на ассимиляцию украинского народа, запрет и искоренение украинского языка и культуры, разрушение его традиций, духовной культуры и этнической самобытности".

Авторы законопроекта уверены, что он должен помочь обеспечить уменьшение влияния российского агрессора на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, а также ускорить десоветизацию.

Как пишет народный депутат Владимир Вятрович, ценные "достопримечательности", которые попадают под действие закона, будут перенесены в музеи.

"Будут переименованы и населенные пункты, названия которых пропагандируют российскую имперскую политику, ее деятелей или пропагандистов. В Украине больше не будет названий и изображений, посвященных строгим и кутузовым, пушкиным и булгаковым, российским городам и завоеваниям. Ценные достопримечательности будут перенесены в музеи. Также будут переименованы населенные пункты, названия которых не соответствуют стандартам украинского языка", — написал он в Facebook.

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