Прервать военное положение ради выборов - украинцы ответили, согласны ли на это

Часть респондентов считает, что в Украине стоит провести сокращенную избирательную кампанию

Украинцы высказали свое мнение насчет проведения парламентских выборов во время действия военного положения в стране. Большая часть опрошенных социологами граждан проголосовали за продление полномочий действующей Верховной Рады.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на результаты опроса Центра Разумкова.

Так, социологи провели опрос среди населения Украины на тему того, как следует поступить властям в ситуации военного положения, когда, согласно Конституции, никакие выборы невозможны. Согласно полученным результатам, 61,6% респондентов высказалось за продление полномочий действующей Верховной Рады до окончания военного положения, сколько бы оно ни длилось.

Еще 11,7% опрошенных заявили, что согласны на то, чтобы прервав военное положение, провести сокращенную избирательную кампанию и выборы октябре текущего года. А 26,7% не смогли дать четкий ответ на данный вопрос.

К слову, согласно результатам опроса, проведенного в марте, 51% опрошенных украинцев не доверяет действующему составу Верховной Рады.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, будут ли выборы в Верховную Раду этой осенью или же нет.