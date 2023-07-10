Рекордно низькі показники: путіну та росії все менше довіряють у світі

Рівень довіри продовжує змінюватися в гірший для росії бік

Після того, як російський президент владимир путін розпочав повномасштабну війну в Україні, довіра до нього у світі різко впала. Нинішні показники є найнижчими за час його правління.

Про це свідчать дослідження Deutsche Welle та Pew Research Center. Опитування було проведено у 24 країнах світу.

Дослідження показало, що близько 82% опитаних висловили вкрай малу впевненість або зовсім невпевненість у тому, що президент росії "правильно чинить стосовно світових справ". Рекордно низький рівень довіри до путіна спостерігається у дев’яти країнах світу, включаючи Німеччину — показники впали з 14% у 2022 році до 8% у 2023 році.

Але є країни, в яких навпаки стали більше довіряти володимиру путіну. До таких держав належать Індонезія та Індія. Показник довіри в Індії зріс на 17% з 2019 року, а в Індонезії — з 36% у 2019 році до 43% у 2023 році. Із чим це пов’язано, невідомо.

Після 24 лютого 2023 року, коли росія офіційно вторглася в Україну, показники довіри до країни рекордно знизилися майже в усіх державах, де були опитані люди. Понад те, показники продовжують падати, особливо у Німеччині, Ізраїлі та Іспанії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому володимир путін все ще не застосував ядерну зброю по Україні. Американський військовий дав відповідь.