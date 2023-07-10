Що утримує путін від ядерного удару по Україні: американський військовий дав відповідь

У росії мають розуміти наслідки ядерного удару по Україні

Розмов про те, що росія застосує ядерну зброю в Україні дедалі більше. Проте з огляду на те, що частина ворожих ракет не детонує під час збиття, наша країна може отримати доступ до ядерного матеріалу.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів підполковник армії США та колишній Директор із європейських справ Ради національної безпеки США Олександр Віндман. За його словами, українське ППО є стримуючим фактором для ядерного удару.

Протиповітряна оборона України останнім часом зміцніла, а надійність російських ракет знизилася. Часто вони не вибухають під час збиття та падають на українській території разом із зарядом. Саме успіхи роботи української ППО "пригнічують здатність путіна на використання ядерного потенціалу".

"Існує дуже велика ймовірність, що якщо росіяни захочуть запустити ракету, її зіб’ють, і вона не здетонує, то Україна отримає доступ до ядерного матеріалу. Це ризик, про який росіяни повинні пам’ятати. Це обмежує здатність використовувати ядерну зброю", — зазначив Олександр Віндман.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг володимира путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Є шанси, що Китай продовжить таку риторику навіть за зачиненими дверима, а не лише на публіці.