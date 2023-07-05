В світі знову заговорили про ризик застосування путіним "ядерки": нардеп назвав три причини

росія продовжує шантажувати світ ядерною загрозою

У світі знову почали активно обговорювати загрозу застосування росією ядерної зброї, зокрема президент США Джо Байден 19 червня заявив, що до такого ризику треба ставитися серйозно. Існує три головних причини, чому ця тема знову спливла.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Голос", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Він зазначив, що тема застосування росією ядерної зброї загострюється у трьох випадках.

"Це питання завжди постає у трьох випадках: або якщо ЗСУ демонструють якісь військові успіхи (тому що для росіян ядерна зброя — інструмент останньої надії), або коли виникають "бавовни" на території рф чи Криму, або коли вкотре починаються розмови про можливе зближення України і НАТО. Щоразу вони використовують ядерну зброю як останній аргумент", — пояснив Рахманін.

Детальніше читайте в другій частині інтерв’ю "Телеграфа" з Сергієм Рахманіним: "путін — агресивний неадекват і стовідсоткових важелів впливу на нього нема"