Різке загострення ядерного шантажу. Чому зросла кількість кремлівських погроз і що з цим робити?

Відповісти можуть лише США та НАТО, посиливши підтримку України та пригрозивши воєнною відповіддю

Останнім часом ядерні погрози з боку росії різко зросли у кількості, не минає і дня без того, аби не було інформації про нову загрозу. Далі страшилки про "ядерний попіл" лише посилюватимуться, прогнозують аналітики. Чому — пояснюємо далі:

Хроніка відчайдушних погроз

Ядерна риторика рф відбувається на всіх можливих напрямках. У січні 2023 року "ТАСС" повідомило, що росія виготовила перший комплект торпед "Посейдон" для розміщення на атомному підводному човні "Бєлгород". А вже у квітні цього року йшлося про плани рф сформувати у складі Тихоокеанського флоту дивізіон підводних човнів, які будуть нести "Посейдони".

У лютому 2023 року розвідка Норвегії повідомила, що кораблі російського флоту почали виходити в море з тактичною ядерною зброєю. Основну частину ядерних сил розмістили на підводних човнах і кораблях Північного флоту.

Наприкінці березня путін пригрозив розмістити у Білорусі тактичну ядерну зброю, аргументувавши це наміром Британії поставити Україні танкові снаряди зі збідненим ураном. А вже 14 червня олександр лукашенко вихвалявся, що Білорусь почала приймати російську ядерну зброю — втричі потужнішу за скинуті на Хіросіму та Нагасакі бомби. А 16 червня путін повідомив, що остаточно переміщення завершиться до кінця року. російський президент знову заявив, що використання ядерної зброї вважає "теоретично можливим". Навіть президент США Джо Байден визнав, що загроза застосування путіним ядерної зброї реальна.

Одночасно з повідомленнями про такчтичну ядерну зброю у Білорусі рф почала розігрувати карту із ядерною катастрофою на ЗАЕС — найбільшою атомною станцією в Європі. Нещодавно президент України Володимир Зеленський попередив, що москва може мати намір підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Кілька днів потому голова ГУР Кирило Буданов звинуватив росію в мінуванні водойми-охолоджувача, яка використовується для контролю температури на реакторах ЗАЕС.

На випадок теракту росії на ЗАЕС в Україні вже починають роботу штаби. До роботи штабів залучені енергетики, представники ДСНС, поліція, медики. Йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС. Все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання.

Чому це відбувається

Аналітичний центр Atlantic Council вважає, що брязкання ядерною зброєю буде посилюватися в міру розгортання контрнаступу. З огляду на те, що військове становище росії стане все більш похмурим у найближчі тижні та місяці, ймовірність подальших екстремальних заходів зростатиме.

"Руйнування Каховської дамби змусило багатьох спостерігачів переглянути свій скептицизм щодо готовності рф використати ядерну зброю в Україні. путін перетнув ще одну червону лінію, пообіцявши розмістити ядерну зброю в Білорусі. Зараз російський диктатор тримає в заручниках усіх європейців, погрожуючи смертельним вибухом на найбільшій атомній станції континенту (ЗАЕС, — ред.)", — пише Atlantic Council.

Там закликали прислухатися до застережень України, поки не пізно. Адже Україна вже била тривогу щодо Каховської дамби у 2022 році, але міжнародна спільнота не відреагувала. Після руйнування дамби слабка міжнародна реакція посилила побоювання, що рф сприйме це як зелене світло для подальших кроків.

"Якщо брязкання ядерною зброєю російського диктатора дозволить йому врятувати своє вторгнення в Україну, він зробить це знову", — пише видання.

Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті пише, що рф може погрожувати диверсією на АЕС, щоб змусити українських військових відмовитися від думки здійснювати контрнаступ на цьому напрямку. Радіаційний інцидент на атомній станції залишається малоймовірним, але не неможливим.

Водночас радіоактивний витік потенційно може зашкодити російським військам більше, ніж українським. Але така атака зробить багато територій на окупованому півдні України непридатними для життя.

Що робити?

Ряд західних ЗМІ вийшли із заголовками про те, що настав час серйозно сприймати ядерні погрози путіна та відповісти на них. Газета The Washington Post звертає увагу на стриману реакцію на переміщення ядерної зброї у Білорусь та застерігає, що нездатність відповісти на цю провокацію підбадьорить рф.

Що пропонує робити видання:

США та союзники повинні подвоїти військову та економічну підтримку Україн. Посилити ППО і ПРО.

Посилити ППО і ПРО. НАТО має підкреслити, що використання ядерної зброї матиме військову відповідь . Китай та Індія повинні також нагадати путіну про ціну необдуманих дій.

. Китай та Індія повинні також нагадати путіну про ціну необдуманих дій. Лідери НАТО повинні підтвердити повагу альянсу до суверенітету росії в межах міжнародно визнаних кордонів. Спростування брехливих тверджень путіна про те, що НАТО є агресором у цьому конфлікті, може допомогти відбити бажання деяких російських командирів виконувати необачні накази.

НАТО необхідно модернізувати протиповітряну та протиракетну оборону. Щоб протистояти сучасним складним ракетним загрозам і підвищити довіру до свого засобу стримування, НАТО потребує цілого ряду систем, які працюють разом і сумісні в межах Альянсу.

Видання підсумувало, що переміщення ядерної зброї у Білорусь створює ризики, які виходять за межі України. Лише швидкі та рішучі дії НАТО можуть впоратися з цим викликом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити та де ховатися після ядерного удару чи аварії на ЗАЕС.