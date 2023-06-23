Що таке тактична ядерна зброя: військовий експерт розкрив технічні деталі

Ядерний снаряд має потужність від двох до трьох кілотонн, каже військовий експерт

У Кремлі продовжують заявляти, що готові використати тактичну ядерну зброю в Україні. В тому, що ж собою являє така зброя, варто розібратись українцям.

Про це в коментарі "Телеграфу" сказав військовий експерт Олег Старіков.

"Нестратегічна ядерна зброя – це радянські боєприпаси, які використовують для артилерійських снарядів, ядерні міни, ядерні фугаси та авіаційні бомби. Також існують ядерні боєприпаси для протиракетної оборони на системи С-300, С-400, С-500. Головні частини прикріплюють до ракет "Іскандер" (наземне базування) або "Кинжал" (повітряне базування).

Ядерний снаряд має потужність від двох до трьох кілотонн, авіабомба — до 20 кілотонн. Для розуміння потужності такої бомби, слід згадати руйнування у Хіросімі та Нагасакі", — розповів військовий експерт.

Більше про те, що відбувається під час тактичного ядерного удару, і чи можна вижити, опинившись у зоні ураження, читайте в статті "Телеграфу": "Тактичний ядерний удар: як його розпізнати і чи можна вижити у зоні ураження".

Раніше військовий експерт Олег Старіков детально описав, що відбувається після тактичного ядерного удару та чим він відрізняється від звичайного вибуху.