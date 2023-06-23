Тактичний ядерний удар: як його розпізнати і чи можна вижити у зоні ураження

В США вважають, що загроза використання росією ядерної зброї залишається високою.

За останні кілька років ядерні погрози з боку росії лунали настільки часто, що весь цивілізований світ вже майже звик до них і перестав сприймати всерйоз кремлівське бряцання зброєю. Навіть нещодавнє розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі не викликало того ажіотажу, на який сподівалися колеги по диктатурі путін і лукашенко.

Водночас, за словами президента США Джозефа Байдена, загроза застосування росією ядерної зброї є цілком реальною. "Коли два роки тому я говорив, що стурбований тим, що річка Колорадо може пересохнути, всі дивилися на мене як на божевільного. Так само на мене дивилися, коли я казав, що стурбований тим, що Путін може використати тактичну ядерну зброю. Але це реально", – заявив він.

Враховуючи, що простежити логіку володимира путіна, як і передбачити його вчинки, виходячи з міркувань здорового глузду, майже неможливо, українцям слід бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій. Для розуміння того, що відбувається під час тактичного ядерного удару, і чи можна вижити, опинившись у зоні ураження, "Телеграф" звернувся до військового експерта Олега Старікова.

– Що таке тактична ядерна зброя?

– Нестратегічна ядерна зброя – це радянські боєприпаси, які використовують для артилерійських снарядів, ядерні міни, ядерні фугаси та авіаційні бомби. Також існують ядерні боєприпаси для протиракетної оборони на системи С-300, С-400, С-500. Головні частини прикріплюють до ракет "Іскандер" (наземне базування) або "Кинжал" (повітряне базування).

Ядерний снаряд має потужність від двох до трьох кілотонн, авіабомба — до 20 кілотонн. Для розуміння потужності такої бомби, слід згадати руйнування у Хіросімі та Нагасакі.

– Що відбувається після тактичного ядерного удару?

– У звичайного вибуху є лише повітряна вибухова хвиля і осколки. Під час тактичного ядерного удару, окрім власне вибуху, відбувається потужне світлове випромінювання та радіоактивне зараження місцевості.

Тобто, спочатку вибуховою хвилею руйнуються об'єкти навкруги місця влучання, потім вогонь знищує все, що залишилось після вибуху, а в радіусі від 3 до 20 кілометрів (залежно від потужності вибуху) виникає зона радіоактивного зараження, небезпеку від якого можна порівняти з катастрофою на Чорнобильській АЕС, тільки у дещо меншій мірі.

Ті, кому вдасться вижити, перебуваючи неподалік під час "прильоту", з часом помруть від променевої хвороби. Саме у цьому полягає найбільша небезпека ядерної зброї.

– Чи встигнуть попередити населення про запуск по Україні ядерних снарядів?

– Якщо в росії ухвалять таке рішення, про це всі знатимуть заздалегідь. Ефект несподіванки виключений. По-перше, з'явиться інформація про те, що ядерну зброю почали перевозити до носіїв і розгортати. Важливо: не розміщувати, як зараз у Білорусі, а саме розгортати, це принципово різні речі.

По-друге, ядерному удару по Україні обов'язково передуватиме показове випробування, наприклад, на Новій Землі.

По-третє, тактичний ядерний удар не будуть завдавати по містах, як це було з Хіросімою та Нагасакі. Його мета — не вбити людей чи зруйнувати інфраструктуру, а налякати і примусити нас до поступок. Локація буде обрана таким чином, щоб шкоди було завдано якнайменше. Умовно кажучи, це може бути острів Зміїний або інша подібна місцевість.

– Чи є шанси у наших сил ППО збити такі ракети?

– Теоретично є, але це дуже маловірогідно. Якщо рф наважиться на такий крок, все буде організовано таким чином, щоб системам ППО було вкрай складно впоратись із цим завданням.

Попри те, що Олег Старіков виключає можливість завдавання росією тактичного ядерного удару по містах України у найближчій перспективі, "Телеграф" публікує рекомендації експертів з ядерної безпеки, які вони надавали виданню BBC Україна, щодо того, як убезпечити себе під час надзвичайної ситуації: