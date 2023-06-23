Что такое тактическое ядерное оружие: военный эксперт раскрыл технические детали

Ядерный снаряд имеет мощность от двух до трех килотонн, говорит военный эксперт.

В Кремле продолжают заявлять, что готовы использовать тактическое ядерное оружие в Украине. В том, что собой представляет такое оружие, стоит разобраться украинцам.

Об этом в комментарии " Телеграфу " сказал военный эксперт Олег Стариков.

"Нестратегическое ядерное оружие – это советские боеприпасы, которые используют для артиллерийских снарядов, ядерные мины, ядерные фугасы и авиационные бомбы. Также существуют ядерные боеприпасы для противоракетной обороны на системы С-300, С-400, С-500. "Искандер" (наземное базирование) или "Кинжал" (воздушное базирование).

Ядерный снаряд имеет мощность от двух до трех килотонн, авиабомба – до 20 килотонн. Для понимания мощности такой бомбы следует упомянуть разрушение в Хиросиме и Нагасаки", — рассказал военный эксперт.

Больше о том, что происходит во время тактического ядерного удара, и можно ли выжить, оказавшись в зоне поражения, читайте в статье "Телеграф": "Тактический ядерный удар: как его распознать и можно ли выжить в зоне поражения".

Ранее военный эксперт Олег Стариков подробно описал, что происходит после тактического ядерного удара, и чем он отличается от обычного взрыва.