Тактический ядерный удар: как его распознать и можно ли выжить в зоне поражения

В США полагают, что угроза использования россией ядерного оружия остается высокой.

За последние несколько лет ядерные угрозы со стороны россии звучали настолько часто, что весь цивилизованный мир уже почти привык к ним и перестал воспринимать всерьез кремлевское бряцание оружием. Даже недавнее размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси не вызвало того ажиотажа, на который надеялись коллеги по диктатуре путин и лукашенко.

В то же время, по словам президента США Джозефа Байдена, угроза применения россией ядерного оружия вполне реальна. Когда два года назад я говорил, что обеспокоен тем, что река Колорадо может пересохнуть, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Так же на меня смотрели, когда я говорил, что обеспокоен тем, что путин может использовать тактическое ядерное оружие. Но это реально ", – заявил он.

Учитывая, что проследить логику владимира путина, как и предсказать его действия, исходя из соображений здравого смысла, почти невозможно, украинцам следует быть готовыми к любому сценарию развития событий. Для понимания того, что происходит во время тактического ядерного удара, и можно ли выжить, оказавшись в зоне поражения, "Телеграф" обратился к военному эксперту Олегу Старикову.

– Что такое тактическое ядерное оружие?

– Нестратегическое ядерное оружие – советские боеприпасы, которые используют для артиллерийских снарядов, ядерные мины, ядерные фугасы и авиационные бомбы. Также есть ядерные боеприпасы для противоракетной обороны на системы С-300, С-400, С-500. Главные части прикрепляют к ракетам "Искандер" (наземное базирование) или "Кинжал" (воздушное базирование).

Ядерный снаряд имеет мощность от двух до трех килотонн, авиабомба – до 20 килотонн. Для понимания мощности такой бомбы следует вспомнить разрушения в Хиросиме и Нагасаки.

– Что происходит после тактического ядерного удара?

– У обычного взрыва есть только воздушная взрывная волна и осколки. Во время тактического ядерного удара, кроме собственно взрыва происходит мощное световое излучение и радиоактивное заражение местности.

То есть сначала взрывной волной разрушаются объекты вокруг места попадания, затем огонь уничтожает все, что осталось после взрыва, а в радиусе от 3 до 20 километров (в зависимости от мощности взрыва) возникает зона радиоактивного заражения, опасность от которого сравнима с катастрофой на Чернобыльской АЭС, только в несколько меньшей степени.

Те, кому удастся выжить, находясь неподалеку от "прилета", со временем умрут от лучевой болезни. Именно в этом состоит самая большая опасность ядерного оружия.

– Успеют ли предупредить население о запуске по Украине ядерных снарядов?

– Если в россии будет принято такое решение, об этом все будут знать заранее. Эффект неожиданности исключен. Во-первых, появится информация о том, что ядерное оружие стали перевозить к носителям и разворачивать. Важно: не размещать, как сейчас в Беларуси, а именно разворачивать, это принципиально разные вещи.

Во-вторых, ядерному удару по Украине обязательно будет предшествовать показательное испытание, например, на Новой Земле.

В-третьих, тактический ядерный удар не будут наносить по городам, как это было с Хиросимой и Нагасаки. Его цель – не убить людей или разрушить инфраструктуру, а испугать и принудить нас к уступкам. Локация будет выбрана таким образом, чтобы причиненный ущерб был минимальным. Условно говоря, это может быть остров Змеиный или другая подобная местность.

– Есть ли шансы у наших сил ПВО сбить такие ракеты?

– Теоретически есть, но это очень маловероятно. Если россия решится на такой шаг, все будет организовано таким образом, чтобы системам ПВО было крайне сложно справиться с этой задачей.

Несмотря на то, что Олег Стариков исключает возможность нанесения россией тактического ядерного удара по городам Украины в ближайшей перспективе, "Телеграф" публикует рекомендации экспертов по ядерной безопасности, которые они предоставляли изданию BBC Украина относительно того, как обезопасить себя во время чрезвычайной ситуации: