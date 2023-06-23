Ядерный удар по Украине не будет неожиданным, а городам ничего не грозит - военный эксперт

Ядерному удару по Украине обязательно предшествует показательное испытание, уверен эксперт.

После полномасштабного вторжения со стороны россии постоянно раздаются угрозы тактического ядерного удара по Украине. Исходя из соображений здравого смысла, проследить логику владимира путина почти невозможно, поэтому украинцам следует быть готовыми к любому сценарию развития событий.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал военный эксперт Олег Стариков.

"Если в россии примут такое решение, об этом все будут знать заранее. Эффект неожиданности исключен. Во-первых, появится информация о том, что ядерное оружие начали перевозить к носителям и разворачивать. Важно: не размещать, как сейчас в Беларуси, а именно разворачивать, это принципиально разные вещи " – сказал он.

Во-вторых, рассказал эксперт, ядерному удару по Украине обязательно будет предшествовать показательное испытание, например, на Новой Земле.

"В-третьих, тактический ядерный удар не будут наносить по городам, как это было с Хиросимой и Нагасаки. Его цель — не убить людей или разрушить инфраструктуру, а испугать и заставить нас пойти на уступки. Локация будет выбрана таким образом, чтобы ущерб был нанесен минимальный. Условно говоря, это может быть остров Змеиный или другая подобная местность", — уверен Олег Стариков.

Больше о том, что происходит во время тактического ядерного удара, и можно ли выжить, оказавшись в зоне поражения, читайте в статье "Телеграф": "Тактический ядерный удар: как его распознать и можно ли выжить в зоне поражения"

Напомним, на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину и, несмотря на многочисленные заявления о недопустимости ядерной войны, ядерные государства все же решили наращивать ядерные арсеналы.