Военный эксперт подробно описал, что происходит после тактического ядерного удара

Стариков рассказал, чем обычный взрыв отличается от тактического ядерного удара

Эксперты считают ядерный удар по Украине маловероятным. Однако следует быть готовыми к любому развитию событий. То, что происходит после тактического ядерного удара следует знать каждому украинцу.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал военный эксперт Олег Стариков.

"У обычного взрыва есть только воздушная взрывная волна и осколки. Во время тактического ядерного удара, кроме собственно взрыва, происходит мощное световое излучение и радиоактивное заражение местности.

То есть сначала взрывной волной разрушаются объекты вокруг места попадания, затем огонь уничтожает все, что осталось после взрыва, а в радиусе от 3 до 20 километров (в зависимости от мощности взрыва) возникает зона радиоактивного заражения, опасность от которого сравнима с катастрофой на Чернобыльской АЭС, только в несколько меньшей степени", — рассказал военный эксперт.

Больше о том, что происходит во время тактического ядерного удара, и можно ли выжить, оказавшись в зоне поражения, читайте в статье "Телеграф": "Тактический ядерный удар: как его распознать и можно ли выжить в зоне поражения"

Напомним, применение РФ или Беларусью тактического ядерного оружия или теракт на ядерном объекте, который могут планировать россияне, будет означать вступление в войну с НАТО. В таком случае от Североатлантического альянса следует ожидать масштабного ответа.