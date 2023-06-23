Укр

Военный эксперт подробно описал, что происходит после тактического ядерного удара

Автор
Алла Набок Алла Набок
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Автор
Россия продолжает пугать ядерным оружием Новость обновлена 23 июня 2023, 16:19
Россия продолжает пугать ядерным оружием. Фото today.ua

Стариков рассказал, чем обычный взрыв отличается от тактического ядерного удара

Эксперты считают ядерный удар по Украине маловероятным. Однако следует быть готовыми к любому развитию событий. То, что происходит после тактического ядерного удара следует знать каждому украинцу.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал военный эксперт Олег Стариков.

"У обычного взрыва есть только воздушная взрывная волна и осколки. Во время тактического ядерного удара, кроме собственно взрыва, происходит мощное световое излучение и радиоактивное заражение местности.

То есть сначала взрывной волной разрушаются объекты вокруг места попадания, затем огонь уничтожает все, что осталось после взрыва, а в радиусе от 3 до 20 километров (в зависимости от мощности взрыва) возникает зона радиоактивного заражения, опасность от которого сравнима с катастрофой на Чернобыльской АЭС, только в несколько меньшей степени", — рассказал военный эксперт.

Больше о том, что происходит во время тактического ядерного удара, и можно ли выжить, оказавшись в зоне поражения, читайте в статье "Телеграф": "Тактический ядерный удар: как его распознать и можно ли выжить в зоне поражения"

Напомним, применение РФ или Беларусью тактического ядерного оружия или теракт на ядерном объекте, который могут планировать россияне, будет означать вступление в войну с НАТО. В таком случае от Североатлантического альянса следует ожидать масштабного ответа.

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#Ядерный удар #Ядерное оружие #Ядерный взрыв #Олег Старіков