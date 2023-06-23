Військовий експерт детально описав, що відбувається після тактичного ядерного удару

Старіков розповів, чим звичайний вибух відрізняється від тактичного ядерного удару

Експерти вважають ядерний удар по Україні малоймовірним. Однак варто бути готовими до будь-якого розвитку подій. Що відбувається після тактичного ядерного удару варто знати кожному українцю.

Про це в коментарі "Телеграфу" сказав військовий експерт Олег Старіков.

"У звичайного вибуху є лише повітряна вибухова хвиля і осколки. Під час тактичного ядерного удару, окрім власне вибуху, відбувається потужне світлове випромінювання та радіоактивне зараження місцевості.

Тобто, спочатку вибуховою хвилею руйнуються об'єкти навкруги місця влучання, потім вогонь знищує все, що залишилось після вибуху, а в радіусі від 3 до 20 кілометрів (залежно від потужності вибуху) виникає зона радіоактивного зараження, небезпеку від якого можна порівняти з катастрофою на Чорнобильській АЕС, тільки у дещо меншій мірі", — розповів військовий експерт.

Більше про те, що відбувається під час тактичного ядерного удару, і чи можна вижити, опинившись у зоні ураження, читайте в статті "Телеграф": "Тактичний ядерний удар: як його розпізнати і чи можна вижити у зоні ураження"

Нагадаємо, застосування рф або Білоруссю тактичної ядерної зброї або теракт на ядерному об’єкті, який можуть планувати росіяни, означатиме вступ у війну з НАТО. У такому разі від Північноатлантичного альянсу варто чекати на масштабну відповідь.