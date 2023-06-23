Резкое обострение ядерного шантажа. Почему выросло количество кремлевских угроз и что с этим делать?

Ответить могут только США и НАТО, усилив поддержку Украины и пригрозив военным ответом

В последнее время ядерные угрозы со стороны россии резко выросли в количестве, не проходит и дня без того, чтобы не было информации о новой угрозе. Дальше страшилки о "ядерном пепле" будут только усиливаться, прогнозируют аналитики. Почему — объясняем дальше:

Хроника отчаянных угроз

Ядерная риторика россии происходит на всех возможных направлениях. В январе 2023 года "ТАСС" сообщило, что россия изготовила первый комплект торпед "Посейдон" для размещения на атомной подводной лодке "Белгород". А уже в апреле этого года речь шла о планах россии сформировать в составе Тихоокеанского флота дивизион подлодок, которые будут нести "Посейдоны".

В феврале 2023 г. разведка Норвегии сообщила, что корабли российского флота начали выходить в море с тактическим ядерным оружием. Основную часть ядерных сил разместили на подлодках и кораблях Северного флота.

В конце марта пути пригрозил разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, аргументировав это намерением Британии поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. А уже 14 июня александр лукашенко хвастался, что Беларусь начала принимать российское ядерное оружие — втрое мощнее сброшенных на Хиросиму и Нагасаки бомбы. А 16 июня путин сообщил, что окончательное перемещение завершится к концу года. российский президент снова заявил, что использование ядерного оружия считает "теоретически возможным ". Даже президент США Джо Байден признал, что угроза применения путиным ядерного оружия реальна.

Одновременно с сообщениями о тактическом ядерном оружии в Беларуси россия начала разыгрывать карту с ядерной катастрофой на ЗАЭС — крупнейшей атомной станцией в Европе. Недавно президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что москва может подорвать Запорожскую атомную электростанцию. Несколько дней спустя глава ГУР Кирилл Буданов обвинил россия в минировании водоема-охладителя, который используется для контроля температуры на реакторах ЗАЭС.

В случае теракта России на ЗАЭС в Украине уже начинают работу штабы. К работе штабов привлечены энергетики, представители ГСЧС, полиция, медики. Речь идет о 200-километровой зоне вокруг ЗАЭС. Все оборудование для измерения радиации, которое есть в Украине, готово к использованию.

Почему это происходит

Аналитический центр Atlantic Council считает, что бряцание ядерным оружием будет усиливаться по мере развертывания контрнаступления. Учитывая, что военное положение россии станет все более мрачным в ближайшие недели и месяцы, вероятность дальнейших экстремальных мер будет расти.

"Разрушение Каховской дамбы заставило многих наблюдателей пересмотреть свой скептицизм относительно готовности россии использовать ядерное оружие в Украине. Путин пересек еще одну красную линию, пообещав разместить ядерное оружие в Беларуси. Сейчас российский диктатор держит в заложниках всех конопли (ЗАЭС, — ред.)" — пишет Atlantic Council.

Там призвали прислушиваться к оговоркам Украины, пока не поздно. Ведь Украина уже била тревогу по поводу Каховской дамбы в 2022 году, но международное сообщество не отреагировало. После разрушения дамбы слабая международная реакция усилила опасения, что россия воспримет это как зеленый свет для дальнейших шагов.

"Если бряцание ядерным оружием российского диктатора позволит ему спасти свое вторжение в Украину, он сделает это снова ", — пишет издание.

Институт изучения войны (ISW) в своем отчете пишет, что россия может угрожать диверсией на АЭС, чтобы заставить украинских военных отказаться от мысли осуществлять контрнаступление на этом направлении. Радиационный инцидент на атомной станции остается маловероятным, но невозможно.

В то же время радиоактивная утечка потенциально может повредить российским войскам больше, чем украинским. Но такая атака сделает многие территории на оккупированном юге Украины непригодными для жизни.

Что делать?

Ряд западных СМИ вышли с заголовками, что пора серьезно воспринимать ядерные угрозы путина и ответить на них. Газета The Washington Post обращает внимание на сдержанную реакцию на перемещение ядерного оружия в Беларусь и предостерегает, что неспособность ответить на эту провокацию ободрит рф.

Что предлагает делать издания:

США и союзники должны удвоить военную и экономическую поддержку Украины. Усилить ПВО и ПРО.

Усилить ПВО и ПРО. НАТО должна подчеркнуть, что использование ядерного оружия будет иметь военный ответ . Китай и Индия должны также напомнить пути о цене необдуманных действий.

. Китай и Индия должны также напомнить пути о цене необдуманных действий. Лидеры НАТО должны подтвердить уважение альянса к суверенитету россии в рамках международно признанных границ. Опровержение лживых утверждений путина, что НАТО является агрессором в этом конфликте, может помочь отбить желание некоторых российских командиров выполнять опрометчивые приказы.

НАТО должна модернизировать противовоздушную и противоракетную оборону. Чтобы противостоять современным сложным ракетным угрозам и повысить доверие к своему средству сдерживания, НАТО нуждается в ряде систем, работающих вместе и совместимых в рамках Альянса.

Издание подытожило, что перемещение ядерного оружия в Беларусь создает риски, выходящие за пределы Украины. Только быстрые и решительные действия НАТО могут справиться с этим вызовом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать и где прятаться после ядерного удара или аварии на ЗАЭС.