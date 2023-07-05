В мире снова заговорили о риске применения путиным "ядерки": нардеп назвал три причины

Россия продолжает шантажировать мир ядерной угрозой

В мире снова начали активно обсуждать угрозу применения россией ядерного оружия, в том числе президент США Джо Байден 19 июня заявил, что к такому риску нужно относиться серьезно. Существует три главных причины, почему эта тема снова всплыла.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Голос", член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.

Он отметил, что тема применения россией ядерного оружия обостряется в трех случаях.

"Этот вопрос всегда возникает в трех случаях: или если ВСУ демонстрируют какие-то военные успехи (потому что для россиян ядерное оружие — инструмент последней надежды), или когда возникает "бавовна" на территории россии или Крыма, или когда в очередной раз начинаются разговоры о возможном сближении Украины и НАТО. Каждый раз они используют ядерное оружие как последний аргумент", — пояснил Рахманин.

Подробнее читайте во второй части интервью "Телеграфа" с Сергеем Рахманиным: "Путин — агрессивный неадекват и стопроцентных рычагов воздействия на него нет"