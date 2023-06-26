Експерт Інституту постінформаційного суспільства, медіаексперт, заступник міністра інформполітики (2017-2019 рр.) розповів про побоювання Заходу щодо того, що путін не може керувати ядерними об’єктами

Моніторинг приніс публікацію у Le Monde, яка повністю пояснює мотивацію та поведінку західних еліт.

1. Як би ліберально-демократичний світ не симпатизував і не емпатував Україні, їм рухає лише страх. Захід не міг прийняти той факт, що Україна має здобути військову перемогу, а росія — військову поразку, бо путін — дуже страшний і може піти на що завгодно.

2. Тепер західні еліти розуміють, що путін — це пусте місце, і тепер їм страшно від того, що пусте місце не може керувати тисячами боєголовок та сотнями ядерних об’єктів.

Вихід пропонується досить логічний, який полягає у наступних кроках:

а) створення exit strategy для регіональних еліт, які візьмуть на себе відповідальність за стабільність, яка буде підтримана західними елітами, коли федеральний центр зануриться у кров та пітьму;

б) створення потужних сил оперативного реагування під егідою ООН, щоб забезпечити взяття під контроль десятків ключових ядерних об’єктів біля рф, коли факт втрати керованості федеральним центром стане незаперечним.

Тобто федеральна влада в регіонах продовжує існувати конституційно, в той момент як силову підтримку забезпечують сили оперативного реагування, захоплюючи контроль над ядерними об’єктами. Знову ж таки, за підтримки місцевих регіональних еліт.

Далі — залежно від подій у федеральному центрі та переустанові федерації.

Джерело: Facebook-сторінка Дмитра Золотухіна.