Сі Цзіньпін особисто застеріг путіна від ядерного удару: що дізналися ЗМІ

Китай взявся "втихомирити" росію в питанні застосування ядерної зброї

Глава Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента росії володимира путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Це сталося під час його візиту до Москви у березні.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на західних та китайських чиновників.

За словами співрозмовників видання, китайські чиновники приватно почали називати відмову росії від завуальованих ядерних погроз своїм досягненням.

Старший радник китайського уряду пояснив, що стримування путіна від застосування ядерної зброї було центральним елементом кампанії Пекіна з відновлення порушених зв’язків із Європою.

Китай послідовно виступав проти застосування ядерної зброї в Україні у своїх публічних заявах. Однак в Україні, зазначає видання, сумніваються у прихильності Пекіна до такого стримування, враховуючи партнерство Сі та путіна, а також запропонований Китаєм "мирний план".

Водночас попередження Сі Цзіньпіна дає підстави сподіватися, що Китай підтримує свою публічну риторику також і за зачиненими дверима.

"Китай взяв на себе відповідальність за відправлення повідомлення (про неприпустимість застосування ядерної зброї — ред) на всіх рівнях", — заявив високопосадовець адміністрації США.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому погрози застосування ядерної зброї з боку росії лише посилюватимуться.