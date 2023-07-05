Якби реальна загроза "ядерки" існувала, то іноземні посольства не залишалися б у Києві - Дмитро Лиховій
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Український журналіст, головний редактор видання "Новинарня" Дмитро Ліховий відреагував на істерику навколо ЗАЕС
Із цікавістю спостерігаю за фестивалем переживань у соцмережах та в запитаннях в особисті "йо*не? Не йо*не? Чи можна лягати спати? А якщо буде ядерка?"
Щоб більше не відриватися від роботи, якої багато, заявляю:
Спати лягати нужно, тоді як панічно скролити стрічку і флудити в групах — недоречно. Не нагнітайте, плз, зараз і так проблем чимало.
Якби справді існувала реальна загроза ядерки чи взагалі радіаційного армагедону, іноземні посольства не залишалися б у Києві. Нас застерігали б західні розвідки, як це було з листопада 2021-го. А місто Запоріжжя, наприклад, змушували б евакуюватися примусово. Але цього немає.
Щось десь "йо*ає" в нас щодня, розслаблятися не слід, це ж війна.
Але навіть очікувана провокація на ЗАЕС, якщо вона буде, і близько не означатиме Чорнобиля-2. Це майже цілковито інформаційна історія, як на мене. Зрештою, читаємо Генштаб: "підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України".
Роботи ще багато, зберіться. Ми ж домовлялися не боятися, особливо безпідставно. І домовлялися якшо шо про Щекавицю.
Джерело: пост у Facebook
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