Український журналіст, головний редактор видання "Новинарня" Дмитро Ліховий відреагував на істерику навколо ЗАЕС

Із цікавістю спостерігаю за фестивалем переживань у соцмережах та в запитаннях в особисті "йо*не? Не йо*не? Чи можна лягати спати? А якщо буде ядерка?"

Щоб більше не відриватися від роботи, якої багато, заявляю:

Спати лягати нужно, тоді як панічно скролити стрічку і флудити в групах — недоречно. Не нагнітайте, плз, зараз і так проблем чимало.

Якби справді існувала реальна загроза ядерки чи взагалі радіаційного армагедону, іноземні посольства не залишалися б у Києві. Нас застерігали б західні розвідки, як це було з листопада 2021-го. А місто Запоріжжя, наприклад, змушували б евакуюватися примусово. Але цього немає.

Щось десь "йо*ає" в нас щодня, розслаблятися не слід, це ж війна.

Але навіть очікувана провокація на ЗАЕС, якщо вона буде, і близько не означатиме Чорнобиля-2. Це майже цілковито інформаційна історія, як на мене. Зрештою, читаємо Генштаб: "підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України".

Роботи ще багато, зберіться. Ми ж домовлялися не боятися, особливо безпідставно. І домовлялися якшо шо про Щекавицю.

Джерело: пост у Facebook