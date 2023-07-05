Украинский журналист, главный редактор издания "Новинарня" Дмитрий Лиховий отреагировал на истерику вокруг ЗАЭС

С интересом наблюдаю за фестивалем переживаний в соцсетях и в вопросах в личные "еб**ет? Не еб**ет? Можно ли ложиться спать? А если будет ядерка?"

Чтобы больше не отрываться от работы, которой много, заявляю:

Спать ложиться нужно, тогда как панически скролить ленту и флудить в группах – неуместно. Не нагнетайте, плз, сейчас и так проблем немало.

Если бы действительно существовала реальная угроза ядерки или вообще радиационного армагеддона, иностранные посольства не оставались бы в Киеве. Нас предостерегали бы западные разведки, как это было с ноября 2021 года. А город Запорожье, например, заставляли бы эвакуироваться принудительно. Но этого нет.

Что-то где-то "еб**ет" у нас каждый день, расслабляться не следует, это же война.

Но даже ожидаемая провокация на ЗАЭС, если она будет, и близко не будет означать Чернобыля-2. Это почти полностью информационная история, как мне кажется. В конце концов читаем Генштаб: "подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины".

Работы еще много, соберитесь. Мы же договаривались не бояться, особенно безосновательно. И договаривались если что о Щекавице.

Источник: пост в Facebook