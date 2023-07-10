Что удерживает путина от ядерного удара по Украине: американский военный дал ответ

В россии должны понимать последствия ядерного удара по Украине

Разговоров о том, что россия применит ядерное оружие в Украине все больше. Однако учитывая, что часть вражеских ракет не детонирует во время сбития, наша страна может получить доступ к ядерному материалу.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал подполковник армии США и бывший Директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александр Виндман. По его словам, украинское ПВО является сдерживающим фактором для ядерного удара.

Противовоздушная оборона Украины в последнее время окрепла, а надежность российских ракет снизилась. Часто они не взрываются во время сбития и падают на украинской территории вместе с зарядом. Именно успехи работы украинской ПВО "удручают способность путина использовать ядерный потенциал".

"Существует очень большая вероятность, что если россияне захотят запустить ракету, ее собьют, и она не сдетонирует, то Украина получит доступ к ядерному материалу. Это риск, о котором россияне должны помнить. Это ограничивает способность использовать ядерное оружие", — отметил Александр Виндман.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег владимира путина от применения ядерного оружия в Украине. Есть шансы, что Китай продолжит такую риторику даже за закрытыми дверями, а не только на публике.