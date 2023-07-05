Си Цзиньпин лично предостерег путина от ядерного удара: что узнали СМИ

Китай взялся "утихомирить" россию в вопросе применения ядерного оружия

Глава Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента россии владимира путина от применения ядерного оружия в Украине. Это произошло во время его визита в Москву в марте.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных и китайских чиновников.

По словам собеседников издания, китайские чиновники в частном порядке стали называть отказ россии от завуалированных ядерных угроз своим достижением.

Старший советник китайского правительства пояснил, что сдерживание путина от применения ядерного оружия было центральным элементом кампании Пекина по восстановлению нарушенных связей с Европой.

Китай последовательно выступал против применения ядерного оружия в Украине в своих публичных заявлениях. Однако в Украине, отмечает издание, сомневаются в приверженности Пекина такому сдерживанию, учитывая партнерство Си и путина, а также предложенный Китаем "мирный план".

Вместе с тем, предупреждение Си Цзиньпина дает основания надеяться, что Китай поддерживает свою публичную риторику также и за закрытыми дверями.

"Китай взял на себя ответственность за отправку сообщения (о недопустимости применения ядерного оружия, — ред) на всех уровнях", — заявил высокопоставленный чиновник администрации США.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему угрозы применения ядерного оружия со стороны россии будут только усиливаться.