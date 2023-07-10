путін буде змушений шукати діалог: Зеленський сказав, коли росія почне просити про переговори
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1119
росія може почати активно просувати тему переговорів з Україною в момент, коли ЗСУ дійдуть до Криму.
Таку думку висловив український президент Володимир Зеленський, пише ABC News.
За даними джерела, український лідер не спростував повідомлення Washington Post про те, що українські чиновники у розмові з директором ЦРУ Вільямом Бернсом заявили про мету підійти до кордону з Кримом, а потім змусити окупантів розпочати переговори.
"Ну, це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом, дуже імовірно, що путін буде змушений шукати діалог із цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений", — сказав президент.
Також український лідер вкотре заявив, що Україна не поступиться жодною своєю територією.
Раніше "Телеграф" писав про те, що раніше Володимир Зеленський відвідав Болгарію та провів переговори з прем’єр-міністром Миколою Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим та іншими політиками. Також він відвідав Чехію.