путін буде змушений шукати діалог: Зеленський сказав, коли росія почне просити про переговори

росія може почати активно просувати тему переговорів з Україною в момент, коли ЗСУ дійдуть до Криму.

Таку думку висловив український президент Володимир Зеленський, пише ABC News.

За даними джерела, український лідер не спростував повідомлення Washington Post про те, що українські чиновники у розмові з директором ЦРУ Вільямом Бернсом заявили про мету підійти до кордону з Кримом, а потім змусити окупантів розпочати переговори.

"Ну, це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом, дуже імовірно, що путін буде змушений шукати діалог із цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений", — сказав президент.

Також український лідер вкотре заявив, що Україна не поступиться жодною своєю територією.

Раніше "Телеграф" писав про те, що раніше Володимир Зеленський відвідав Болгарію та провів переговори з прем’єр-міністром Миколою Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим та іншими політиками. Також він відвідав Чехію.