Країни НАТО хочуть влаштувати Україні приємний сюрприз на саміті у Вільнюсі: переговори ведуться у "шаленому темпі"
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Союзники проводять переговори з G7, НАТО та ЄС
На Заході поспішають з переговорами щодо укладення угоди про гарантії безпеки для України, щоб подати її на саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Литві.
Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох західних офіційних осіб, які знайомі із перебігом процесу.
Зазначається, що на саміті США, Великобританія, Франція та Німеччина сподіваються надати рамкову угоду, до якої зможуть приєднатися й інші зацікавлені країни. Під час обговорень союзники провели багато переговорів із Києвом, а також зверталися до G7, НАТО та ЄС.
Ідея угоди полягає в тому, щоб надати парасольку всім країнам, які згодні допомогти Україні з військовою допомогою, навіть якщо умови її надання відрізнятимуться.
Інших деталей документа не розголошується, проте джерела зазначають, що переговори ведуться в "шаленому темпі" та в "останню хвилину".
"Ці зусилля є частиною ширших переговорів у НАТО та між кількома групами країн про те, як західні союзники мають демонструвати довгострокову підтримку України", — йдеться у матеріалі.
Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг натякнув на те, що отримає Україна на саміті Альянсу у Вільнюсі.