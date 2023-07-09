Країни НАТО хочуть влаштувати Україні приємний сюрприз на саміті у Вільнюсі: переговори ведуться у "шаленому темпі"

Союзники проводять переговори з G7, НАТО та ЄС

На Заході поспішають з переговорами щодо укладення угоди про гарантії безпеки для України, щоб подати її на саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Литві.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох західних офіційних осіб, які знайомі із перебігом процесу.

Зазначається, що на саміті США, Великобританія, Франція та Німеччина сподіваються надати рамкову угоду, до якої зможуть приєднатися й інші зацікавлені країни. Під час обговорень союзники провели багато переговорів із Києвом, а також зверталися до G7, НАТО та ЄС.

Ідея угоди полягає в тому, щоб надати парасольку всім країнам, які згодні допомогти Україні з військовою допомогою, навіть якщо умови її надання відрізнятимуться.

Інших деталей документа не розголошується, проте джерела зазначають, що переговори ведуться в "шаленому темпі" та в "останню хвилину".

"Ці зусилля є частиною ширших переговорів у НАТО та між кількома групами країн про те, як західні союзники мають демонструвати довгострокову підтримку України", — йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг натякнув на те, що отримає Україна на саміті Альянсу у Вільнюсі.