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Підніжка від Німеччини? Україну на саміті НАТО може чекати неприємний сюрприз

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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На саміті на Україну можуть чекати неприємні новини Новина оновлена 09 липня 2023, 08:57
На саміті на Україну можуть чекати неприємні новини. Фото nato.int

Берлін стримано ставиться до можливості запропонувати негайне членство

На саміті НАТО 11-12 липня, на якому, можливо, візьме участь президент Володимир Зеленський, Німеччина може наполягати на відстроченні приєднання України до Альянсу. Причина — побоювання, що такий крок може призвести до війни росії з НАТО.

Про це пише Telegraph, посилаючись на власні джерела.

Так, за словами джерела видання, Берлін планує використати саміт, щоб закликати інших союзників зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях про членство, щоб допомогти Україні захистити себе у разі відсутності вступу.

"Берлін стримано ставиться до можливості запропонувати негайне членство. Йому потрібен час для розробки гарантій, які, по суті, заблокують членство", — сказав він.

Зазначається, що Німеччина не хоче, щоб російський диктатор володимир путін потенційно тестував статтю 5, згідно з якою збройний напад на будь-яку з держав-членів НАТО розглядається іншими учасниками Альянсу як акт насильства і нападу на них усіх, а тому вживають заходів, щоб допомогти країні, на яку скоїли напад.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас розповіла, що на Україну на саміті у Вільнюсі чекає сюрприз.

Теги:
#Україна #Німеччина #Саміт #НАТО #Вільнюс