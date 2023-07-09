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Подножка от Германии? Украину на саммите НАТО может ждать неприятный сюрприз

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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На саммите Украину могут ждать неприятные новости Новость обновлена 09 июля 2023, 08:57
На саммите Украину могут ждать неприятные новости. Фото nato.int

Берлин сдержанно относится к возможности предложить немедленное членство

На саммите НАТО 11-12 июля, на котором, возможно, будет участвовать президент Владимир Зеленский, Германия может настаивать на отсрочке присоединения Украины к Альянсу. Причина тому — опасения, что такой шаг может привести к войне россии с НАТО.

Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на собственные источники.

Так, по словам источника издания, Берлин планирует использовать саммит, чтобы призвать других союзников сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях о членстве, чтобы помочь Украине защитить себя в случае отсутствия вступления.

"Берлин сдержанно относится к возможности предложить немедленное членство. Ему нужно время для разработки гарантий, которые по сути, заблокируют членство", — сказал он.

Отмечается, что Германия не хочет, чтобы российский диктатор владимир путин потенциально тестировал статью 5, согласно которой вооруженное нападение на любое из государств членов-НАТО рассматривается остальными участниками Альянса как акт насилия и нападения на них всех, а потому принимают меры, чтобы помочь стране, на которую совершили нападение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что Украину на саммите в Вильнюсе ждет сюрприз.

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#Украина #Германия #Саммит #НАТО #Вильнюс