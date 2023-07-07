Саммит НАТО: Столтенберг впервые выдал детали того, что получит Украина

Украина станет еще ближе к НАТО

На грядущем саммите НАТО в Вильнюсе Украине будет представлена многолетняя программа поддержки. Также стало известно о том, приедет ли на него Владимир Зеленский.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, во время саммита данная программа будет утверждена лидерами стран-членов Альянса. Она будет представлять собой пакет многолетней поддержки, который "приблизит Украину к Альянсу".

При этом какие-либо детали пакета озвучены не были.

Помимо этого Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО, но не уточнил формат. Генсек отметил, что президент Украины присоединится к союзникам на встрече по созданию Совета НАТО по Украине. По его словам, это будет платформа по кризисным консультациям и принятию решений, где страны-участниці будут на равных и будут достигать понимания в вопросах безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшее время Украину не позовут в НАТО, однако уже сейчас наше государство становится ближе к союзникам.

Также мы сообщали, что Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, в которой призывает страны-члены НАТО начать процесс принятия Украины в Альянс после завершения войны.